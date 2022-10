Twitch-Streamerin bezwingt das schwerste Jumping Puzzle im MMORPG Guild Wars 2 mit ihren Füßen – „Du bist die Beste“

Das MMORPG Guild Wars 2 ist für viele Dinge sehr bekannt und beliebt. Umstritten waren jedoch schon immer die Jumping Puzzle im Spiel, die eure Geschicklichkeit auf die Probe stellen. Für viele sind die richtig schwer, doch eine Streamerin zeigt nun, dass man sogar das schwerste von ihnen mit seinen Füßen meistern kann.

Was genau spielt die Streamerin? Von den zahllosen Jumping Puzzles in Guild Wars 2 hat sie sich eines der absolut schwierigsten, und laut vielen Spielern sogar das schwierigste herausgesucht – Den Kelch der Tränen. Das Puzzle befindet sich in der Living World 3-Karte Glutbucht und stellt euer Können und eure Geduld auf die Probe.

Denn auf dem Weg zu der Spitze des Vulkans müsst ihr durch sein Inneres springen, was zuweilen nicht nur warm, sondern auch lebensgefährlich für eure Spielfigur enden kann. Ein falscher Sprung in diesem Puzzle wirft euch also nicht nur ein paar Meter zurück, sondern bringt euren Charakter meistens um.

Doch nicht nur das macht den Kelch der Tränen so schwierig. Auch überhaupt den Weg zu finden, den man nehmen muss, ist ohne Guide oder Hilfe schon kaum möglich. Man muss teilweise blind um Ecken herum springen und selbst wenn man den Pfad kennt, hofft man oft genug, dass der nächste Schritt auch wirklich der richtige ist.

Seit Neuestem könnt ihr Guild Wars 2 übrigens auch auf Steam spielen:

Wie absolviert sie das? Während vielen Fans von Guild Wars 2 das Jumping Puzzle auf normalem Wege schon zu schwierig ist, nimmt sich die Streamerin Luality noch eine weitere Herausforderung vor. Sie spielt das gesamte Puzzle mit ihren Füßen, auf einem Dance Pad.

Dabei hat sie die wichtigsten Funktionen ihres Charakters und der Kamera auf verschiedene Tasten ihrer Fußmatte gebunden und navigiert sich so Stück für Stück durch den Kelch der Tränen. Zumindest bei der Wegfindung bekommt sie dabei aber Unterstützung von einem Mitspieler.

Den Zusammenschnitt könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Doch lasst euch von den 37 Minuten nicht abschrecken, live hat Luality um einiges länger gebraucht:

Streamerin ist spezialisiert auf verrückte Herausforderungen

Wer ist Luality? Die Streamerin Luality zeigt bereits seit über 5 Jahren Guild Wars-Inhalte auf ihrem Kanal und hat sich mit der Zeit auf ungewöhnliche Herausforderungen spezialisiert. Dabei kommen häufig spannende Eingabemethoden, wie das Dance Pad, zum Einsatz. Insgesamt hat sie nach eigenen Angaben etwa 15.000 Stunden in GW2 gespielt.

Sie zeigt auf ihrem Channel auch, wie sie Elden Ring mit einem Guitar-Hero-Controller oder einem Zeichenstift spielt. Mit einem Dance-Pad hat sie unter anderem den schweren Boss Malenia dort bereits abgeschlossen.

Wenn es nicht um die Eingabe geht, nutzt sie verschiedene Herausforderungen im Spiel. So kommen Elden-Ring-Bosse zustande, die sie ohne Magie, Schild oder mehr bezwingt.

Damit erreicht sie auf Twitch 386 Zuschauer im Durchschnitt und begeistert insgesamt 59.396 Follower. Auf YouTube fasst sie ihre Erfolge für 40.900 Abonnenten zusammen, die sich insgesamt schon 6,2 Millionen Mal ihre Videos angesehen haben (via sullygnome).

Community feiert ihr Können

Wie reagieren die Fans? Die sind begeistert. Viele schreiben unter ihrem Video, dass sie das Jumping Puzzle nichtmal mit den Händen schaffen würden. Dabei bewundern sie ihr persönliches Können, aber auch ihre Ausdauer. Dass sie so ruhig bleiben kann, während dieser Herausforderung.

Ein User weist dabei darauf hin, dass der ganze Versuch, den Kelch der Tränen zu meistern, satte 5 Stunden gedauert hat.

Andere entdecken ihre Liebe zu den Puzzles wieder. Sie erinnern sich also entweder mit Liebe, oder Hass, an den Kelch der Tränen (via YouTube).

Luso schreibt: „Der Zusammenschnitt ist besser, als ich dachte. Es hat so viel Spaß gemacht! Das schwerste Jumping Puzzle im Spiel.“

Joshua sagt: „Deine Jumping Puzzles haben mich überzeugt zu spielen! Sie machen so viel Spaß, auch wenn ich das [den Kelch der Tränen] noch nicht habe.“

Prince schreibt: „Du bist einfach die Beste bei allem.“

Jordan sagt: „Jumping Puzzles waren immer das, was ich am wenigstens gerne in GW2 gemacht habe, egal, mit welchem Controller.“

Was haltet ihr von dem Erfolg? Habt ihr selbst den Kelch der Tränen gemeistert? Oder fehlt er euch auch noch? Findet ihr den Einsatz des Dance-Pads ebenfalls beeindruckend? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

