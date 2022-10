Guild Wars 2: Hinter dem neuen NPC steckt eine besondere Geschichte

ArenaNet bringt anlässlich des „Extra Life Game Day-Events“ einen neuen NPC in Guild Wars 2. Hinter dem Mädchen steckt eine besondere Geschichte, denn sie wurde von einer realen Person inspiriert.

In Guild Wars 2 wird es bald einen besonderen NPC geben, der von einer realen Person inspiriert wurde. Zu einem besonderen Event, bei dem das Spiel mit dem „Children’s Miracle Network of Hospitals“ zusammenarbeitet.

Was wissen wir über den NPC? In Guild Wars 2 wird ein Mädchen als neuer NPC hinzukommen. Ihr Name wird „April the Mesmer Wunderkind“ sein und sie ist eine magische Duellantin, die sich auf Illusionen spezialisiert hat. Sie wird im Rahmen eines großen Updates beim „Extra Life Game Day-Events“ dem Spiel hinzugefügt.

Bekannt ist bereits, wer die Stimme von April sprechen wird, nämlich die bekannte Synchronsprecherin Jennifer Hale (via Twitter).

Hier seht ihr das Video zu Extra Life 2022 mit der Vorstellung des neuen NPCs:

Wer ist die Person hinter dem NPC? Das Mädchen, das als Inspiration für den neuen Guild Wars 2 NPC dient, heißt April Lynn. Sie ist ein sogenannter „CMN Hospitals National Champion“ und ist eines der Gesichter, das sich für Spendenaktionen der Kinderkrankenhäuser einsetzt.

Auf der Webseite findet man ihre Geschichte: Als April gerade einmal 15 Monate alt war, erlitt sie einen septischen Shock wegen einer Lungenentzündung. Im Krankenhaus konnte Aprils Leben gerettet werden, jedoch musste ihr rechtes Bein amputiert werden.

Davon lässt sich April jedoch nicht stoppen. Die nun zehnjährige April „geht mit einer Beinprothese fröhlich durch die Welt. Sie liebt es, zu singen, zu tanzen und in lokalen Theaterproduktionen aufzutreten“. (via childrensmiraclenetworkhospitals.org).

Was ist Extra Life? „Extra Life“ ist der Name eines Programms des Children’s Miracle Network Hospitals. Durch 24-Stunden Livestreams werden Spenden gesammelt, in Kooperationen mit bekannten Leuten oder Gaming-Unternehmen. So gibt es das 6. Mal in Folge auch eine Zusammenarbeit mit ArenaNet, dem Studio hinter Guild Wars 2 (via guildwars2.com).

Wann findet der Stream von ArenaNet statt? Am 4. November wird es den 24-Stunden Streaming Marathon des Gaming-Studios geben. Das Extra Life Game Day-Event wird von 12:00 PM Pacific Time bis 12:00 PM am 5. November gehen. Umgerechnet in die deutsche Zeitzone entspricht das jeweils 21:00 Uhr.

