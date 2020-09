Das MMORPG Corepunk erinnert nicht nur optisch an League of Legends, sondern auch das Gameplay ist an das erfolgreiche MOBA angelehnt. In einem AMA im reddit beantworteten die Entwickler einige Fragen der Spieler. Dabei ging es auch um die Inhalte, den Schwierigkeitslevel und die Beta des MMOs.

Was ist Corepunk für ein Spiel? Nach eigener Aussage ist Corepunk ein „Top-Down-MMORPG in einer offenen Welt“. Optisch sieht das Spiel fast wie League of Legends aus und auch spielerisch erinnert viel an das MOBA. So lauft ihr nicht mit WASD, sondern mit Hilfe von Mausklicks durch die Welt. Auch Skill-Shots und AoE-Fertigkeiten müsst ihr mit der Maus genau platzieren.

Gleichzeitig ist Corepunk aber ein MMORPG mit einer komplett offenen Welt und ohne Ladescreens, von einigen Dungeons abgesehen. Für den Auto-Angriff und einige andere Fertigkeiten setzt das Spiel zudem auf Tab-Targeting.

Corepunk wird von dem niederländischen Studio Artificial Core aus Amsterdam und in der ukrainischen Stadt Kiew programmiert. Zum Einsatz kommt die vielseitige Unity-Engine.

Wie ist der Stand des Spiels? Corepunk befindet sich seit gut 5 Jahren in der Entwicklung und soll nach aktuellen Plänen 2021 erscheinen.

Erste Closed Beta Tests sollen im Dezember 2020 starten, rund ein Jahr nachdem das MMORPG zum ersten Mal angekündigt wurde. Die erste Beta soll 6 der 12 Klassen enthalten und euch bis Level 20 spielen lassen. Max-Level in Corepunk wird Level 40 sein.

Von der Schwierigkeit soll Corepunk wie WoW Classic sein

Wie schwer wird Corepunk? In einem reddit-Thread stellte sich der Entwickler Eugen Kiver den Fragen der Community und verriet einige interessante Details zum Spiel.

Auf die Frage, wo sich Corepunk von der Schwierigkeit im Vergleich zu anderen MMORPGs ansiedelt, nannte Kiver WoW Classic als Bezugspunkt. Das gilt vor allem in Bezug auf die Level-Phase und die Dauer bis zum Max-Level. Die ist anspruchsvoller als viele moderne Spiele des Genres.

Bei Corepunk soll das Erreichen des Max-Levels zwischen 80 und 100 Spielstunden dauern, was doch etwas schneller ist, als bei WoW Classic.

Wo gibt es noch Ähnlichkeiten zu WoW Classic? Generell gibt es bei Corepunk einige Ähnlichkeiten zum alten MMORPG WoW Classic:

Das MMORPG legt Wert auf Dungeons und Raids mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Die Mechaniken sollen ähnlich komplex sein wie Mythic+ in Retail WoW.

Reittiere setzen ein bestimmtes Level und einiges an Ingame-Währung voraus.

Es wird „Corpse Run“ beim Tod geben.

Talente können, wenn einmal verteilt, nicht kostenlos zurückgesetzt werden.

Es wird verschiedene Battlegrounds und Arena-PvP geben.

Es wird ein Auktionshaus geben.

Es gibt 4 Sammel- und 4 Handwerksberufe, wobei die besten Crafter auch Ausrüstung herstellen können, die an das Raid-Level heranreicht. Einer der Berufe ist Angeln.

So sehen das Gameplay und die Kämpfe im MMORPG Corepunk aus.

Wo liegen klare Unterschiede zu WoW Classic? Auch wenn es viele Parallelen zu WoW Classic gibt, ist Corepunkt ein ganz eigenes Spiel. Das zeigt sich allein schon beim Eingangs beschriebenen Gameplay, das stark an LoL erinnert:

Auf der ganzen Karte wird es einen „Fog of War“ geben. Da ihr eure Kamera unabhängig vom Charakter bewegen könnt, verhindert das, dass ihr alle Bereiche des Spiels seht.

Den Entwicklern ist wichtig, dass ein großer Teil der Inhalte auf das Endgame ausgelegt ist. 40 % des Spiels sollen sich um den Level-Prozess drehen, 60 % um Endgame-Inhalte.

Es wird Solo-Dungeons geben.

PvP in der offenen Welt kann optional aktiviert werden, wie in New World. Städte und Startgebiete sind jedoch eine sichere Zone.

Das Bezahlmodell wird Buy2Play statt Pay2Play. Corepunkt setzt ergänzend auf einen Battle Pass mit kosmetischen Inhalten.

Die Entwickler von Corepunk sind außerdem der Meinung, dass MMORPGs eine führende Rolle im Gaming-Markt spielen:

Schone große Pläne für die Zeit nach dem Release

Auch wenn der Release von Corepunk erst 2021 bevorsteht, haben die Entwickler schon jetzt einen Ausblick auf kommende Updates gegeben.

Im ersten großen Patch stehen Inhalte für eigene Farmen und das Housing im Vordergrund. Zudem soll das Update neue Gilden-Inhalte bringen.

Für die weitere Zukunft sind regelmäßig neue Klassen, neue Gebiete und Unterwasser-Inhalte samt eigenem Reittier geplant. Wie genau die Updates erscheinen, ob als große Addons, kleine DLCs oder sogar kostenlos, soll derzeit noch nicht feststehen.

Ebenfalls geplant sind der Support für Controller und der Release auf den Konsolen. Darauf soll sich aber erst nach der Veröffentlichung auf dem PC fokussiert werden.

Corepunk gehört zu den 15 MMORPGs, die sich gerade in der Entwicklung befinden und in nächsten Jahren erscheinen sollen.