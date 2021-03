Legion: The Eternal War ist ein neues Buy2Play-MMORPG für den PC, das sehr ambitioniert klingt. Der Fokus liegt zwar auf PvP, doch PvE-Fans sollen nicht zu kurz kommen. Wir stellen euch das interessante Online-Rollenspiel vor.

Was ist Legion: The Eternal War? Im Land Rhyfell herrscht ein ewiger Krieg. Zu allem Überfluss tauchen noch finstere Kreaturen aus dem sogenannten Spalt auf. Nun kämpfen nicht nur die Völker gegeneinander, sondern müssen zudem versuchen, diese Monster-Invasion zu stoppen.

Ihr tretet einer der beiden Fraktionen bei.

Ihr erschafft einen Helden aus den Klassen Magier, Ritter und Bogenschütze. Klassen sollen sich zudem kombinieren lassen.

Ihr steigt auf, indem ihr eure Skills einsetzt, die sich dadurch verbessern.

Eine Holy Trinity aus Damage Dealer, Tank und Heiler gibt es nicht.

Legion: The Eternal War mischt PvP und PvE. Ihr erkundet eine riesige Open World, in welcher euch NPCs Quests geben. Dort kämpft ihr aber nicht nur gegen Monster, sondern zudem gegen Spieler der feindlichen Fraktion.

Crafting spielt eine ebenso große Rolle, wie der Bau von Burgen. Denn ähnlich wie in Camelot Unchained stehen Belagerungsschlachten im Mittelpunkt der Spielerfahrung. Es sind gewaltige Kämpfe geplant, für die ihr Belagerungsmaschinen bauen müsst, um Mauern von Burgen einzureißen und Gebäude dem Erdboden gleichzumachen.

Ein erster Trailer zeigt, wie das Gameplay aussieht und welches Team hinter dem MMORPG steht:

Legion will auf Grind verzichten

Was ist das Besondere am MMORPG? Neben dem Bau, dem Besitz und der Belagerung von Burgen ist es so, dass ihr eure eigene Fraktion auch verraten dürft. Wenn ihr möchtet, greift ihr eure Mitspieler an.

Dadurch kann sich in Legion: Eternal War niemand sicher fühlen. Ob ihr einem Mitspieler vertrauen könnt, zeigt sich dann erst, wenn er euch in den Rücken fällt.

Darüber hinaus will das Team mit Grinding aufräumen. Natürlich könnt ihr grinden, wenn ihr unbedingt möchtet, es soll euch aber keine Vorteile einbringen. Wer wenig Zeit hat, soll genauso weit kommen und ebenfalls alles erreichen können.

Das Team sagt hierzu:

Wir möchten keine Welt erschaffen, die sich wie eine Art Zweitjob anfühlt. Jeder soll Spaß haben können.

Das Spiel befindet sich seit rund 3 Jahren in der Entwicklung. Erste Videos und Konzepte wurden bereits 2018 geteilt.

Wann soll das Spiel erscheinen? Ein Datum gibt es derzeit noch nicht. Die Entwickler wollen die ersten Tests etwa 6 bis 8 Monate nach Erreichen des ersten Crowdfunding-Ziels von 250.000 US-Dollar starten. Da die Kampagne aber erst am gestrigen 10. März begonnen hat, könnte das noch etwas dauern.

So könnt ihr euch am Crowdfunding beteiligen und seid als Tester mit dabei: Auf der offiziellen Website kauft ihr euch eines von mehreren Gründerpaketen. Das günstigste gibt es für 25 Dollar. Darin enthalten ist der Zugang zur Alpha und Beta sowie einige Items wie ein Cape und eine Maske.

So finanziert sich das Spiel nach der Crowdfunding-Kampagne: Legion: The Eternal War kommt als Buy2Play-Spiel auf den Markt. Es soll zudem einen Ingame-Shop geben, in dem ihr aber nur kosmetische Items kaufen dürft. Pay2Win will das Team vermeiden.

Für welche Plattformen ist das MMORPG geplant? Legion: The Eternal War erscheint zunächst für PC. Sobald diese Version stabil läuft, könnten weitere Plattformen folgen. Darunter Konsolen und auch mobile Geräte. Ob es Crossplay gibt, entscheidet das Team später.

