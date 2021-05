Corepunk ist laut Aussage der Entwickler ein „Top-Down-MMORPG in einer offenen Welt mit „Fog of War“. Das Spiel wirkt auf den ersten Blick, als wenn man die bun...

Allerdings gefiel das auch nicht jedem, weswegen jetzt Open PvP in New World als Kämpfe um Forts zurückkehrt .

Darum ist das eine so wichtige Entscheidung: Wie wichtig diese Entscheidung ist, zeigt das Beispiel New World . Das MMORPG von Amazon war als Survival-MMO mit offenem PvP geplant. Doch in der ersten Alpha stellte sich heraus, dass Tester lieber PvE-Inhalte wollten. Also wurde das Konzept geändert. Das PvP war nur noch optional.

Was meinen die Entwickler jetzt? Da Open PvP in Verbindung mit PvE problematisch sein kann, wollen die Entwickler von Corepunk den Spielern die Entscheidung überlassen, ob es spezielle PvE- und PvP-Server gibt.

Allerdings ist es möglich und auch so gedacht, niedrigstufige Spieler in der offenen Welt anzugreifen. Wie Corepunk aussieht, zeigt euch dieser Gameplay-Trailer:

Was ist Corepunk? Das “Top-Down-MMORPG” versetzt euch in eine Welt, welche eine Mischung aus Fantasy, Post-Apokalypse und Cyberpunk-SciFi darstellt. Euch erwarten diese Features:

