Wie sieht es mit einem LoL-MMORPG aus? In einem Interview spricht Marc Merrill darüber, was die Herausforderungen und seine Einstellung dazu sind.

Wer spricht da? Marc Merrill, einer der Gründer des Studios Riot Games, sprach über die Idee, ein MMORPG zu entwickeln. Das Studio steckt hinter dem überaus erfolgreichen MOBA League of Legends. Die vielen Charaktere und deren Geschichten in LoL würden laut Fans eine starke Basis für ein Rollenspiel-MMO bieten. Und auch Merrill liebt den Gedanken.

Die Gründer von Riot Games: Marc Merrill und Brandon Beck

Das hat er gesagt: In einem Interview mit Travis Gafford, der schon seit dem Beginn von League of Legends tief im Thema steckt, erklärte Merrill, dass man so ein MMORPG nicht „außer Haus“ entwickeln würde.

Um so einem Wunsch gerecht zu werden, bräuchte man die besten Teams der Welt. Und das würde wahrscheinlich nicht mit einem Drittanbieter-Entwickler funktionieren.

Diese Idee, dass LoL da gerade schon am MMORPG arbeitet, wurde bei den Fans entfacht, als Riot Games Projekt F vorstellte. Sie dachten, das könnte endlich das MMORPG zu LoL werden.

Dann wird Merrill gefragt, ob man so ein Spiel-Genre denn mal in Planung hatte. „Ich meine, du hast das getwittert und da so eine riesige Sache gestartet […]“ sagt Gafford und spricht dabei diesen Tweet an, der einen riesigen Hype auslöste.

Merrill erklärt, dass dieser Tweet schon seinen Sinn hatte.

Wir glauben, es ist gut, wenn Spieler sagen ‚Riot, bitte macht ein X‘ denn, warum nicht? Ich würde es lieben, ein MMO zu entwickeln. Aber, um da die Erwartungen zu klären: Sollten wir sowas machen, wäre das nicht „bald“. Diese Sachen sind unglaublich schwer zu entwickeln und jeder, der schon ein MMO gebaut hat, verdient eine Medaille. […] Es ist so viel Arbeit und so schwer und wir würden wirklich versuchen, dem [einem League of Legends-MMORPG] gerecht zu werden. Und das ist nicht einfach.

Bei etwa 38 Minuten und 54 Sekunden beginnt das MMO-Thema

Was ist der Hintergrund? Die Hoffnung auf ein MMORPG im Universum von League of Legends hatte die Community vermutlich schon länger. Doch der besagte Tweet von Marc Merrill im Juli 2018 löste eine riesige Hype-Welle aus. Da fragte er „Sollen wir ein MMO bauen? Yay oder Nay?“

Kurz darauf ruderte der PR-Chef zurück und erklärte, dass der LoL-Gründer sich nur über die neue interaktive Karte freute und der Tweet nicht ernst gemeint war. Mit der Auskunft waren Spieler aber nicht zufrieden und löcherten Merrill auf Twitter mit Fragen zum MMO. Der sagte dazu dann nicht wirklich ja oder nein, sondern „es ist nicht die beste Entscheidung, sich mit WoW zu messen.“

Dass Riot Games in 2014 und 2016 MMORPG-Experten einstellte und sich den Namen „Legends of Runeterra“ sicherte, sprach außerdem für den MMORPG-Plan. Doch zumindest bei Legends of Runeterra weiß man jetzt, dass das ein Kartenspiel von Riot Games ist.

Doch die Idee eines MMORPGs aus dem Hause Riot Games scheint nicht vom Tisch zu sein. Man sollte nur nicht „bald“ damit rechnen. Erstmal stehen ja auch viele neue Projekte der LoL-Entwickler an: