Mit Rise Online kommt 2022 ein neues MMORPG, dass sich wie ein alter Klassiker mit schicker Grafik spielen soll. Es wird der geistige Nachfolger von Knight Online, ein MMORPG, das vor allem in Osteuropa und der Türkei beliebt ist. Allerdings sollen die Bosse in Rise Kryptowährungen wie Bitcoin droppen können.

Was ist das für ein Spiel? Rise Online ist ein klassisches Themepark-MMORPG. Es wird Free2Play und orientiert sich stark an seinem Vorgänger Knight Online:

Ihr erschafft euren Charakter aus den Klassen Krieger, Magier, Dieb und Priester

Ihr bekommt Aufgaben in Form von Quests

Ihr müsst gegen Monster kämpfen, um an bessere Items und Erfahrungspunkte zu kommen

Das MMORPG setzt auf ein Crafting-System

Es gibt verschiedene Dungeons

PvP findet in speziellen Gebieten statt, wobei sich zwei verfeindete Königreiche bekämpfen

Es gibt verschiedene Mounts und Pets

Ihr könnt euch einer Gilde anschließen

Allerdings setzt RISE Online auf die Unreal Engine 4 und eine modernere Grafik. Außerdem wird es eine Integration in die Blockchain-Technologie geben, sodass ihr in dem Spiel echtes Geld verdienen könnt.

Einen Einblick in das MMORPG gibt euch dieses Anspiel-Video vom YouTuber Grindfest aus der Alpha:

Rise Online erscheint bereits im April

Wann erscheint Rise Online? Der Release soll am 15. April stattfinden. Es erscheint in einem eigenen Client und wird nicht auf Steam veröffentlicht.

Gibt es das Spiel auf Deutsch? Nein, die unterstützten Sprachen sind vorerst nur Englisch und Türkisch.

An wen richtet sich das Spiel? Rise Online will das MMORPG-Rad nicht neu erfinden, sondern richtet sich nach eigener Aussage an diejenigen, die klassische Spielerfahrungen vermissen und gerne wieder solche Abenteuer erleben wollen, wie vor rund 20 Jahren. Als Beispiele für damals werden Titel wie Metin oder eben Knight Online genannt.

Allerdings fürchten sich einige Spieler auch vor einer entsprechenden Monetarisierung, die gerade in Knight Online recht aggressiv ist.

Zudem haben die Entwickler in der Beta im Oktober 2021 dann eine Überarbeitung in Richtung Blockchain und Kryptowährung angekündigt. So sollen sich die Spieler während des Zockens Geld verdienen können.

Wo kommt der Begriff MMORPG her? Die Geschichte des Genres in 2 Minuten

Wie funktioniert das mit dem Geldverdienen? Das neue MMORPG nutzt NFTs und Kryptowährungen wie Bitcoin (via Rise Online):

Es wird die Roco-Tokens geben. Die werden von allen Monstern gedroppt und mit ihnen können Items in einem speziellen NFT-Marktplatz gehandelt werden. Dieser ist auch schon jetzt online.

Spieler sollen mit etwas Glück besondere Drops in Form von Roco, aber auch Bitcoin oder Ethereum bekommen, wenn sie einen der großen Bosse besiegen.

Rise Online möchte also gleichzeitig Old-School-Fans ansprechen, aber auch neue Spieler mit Kryptowährungen anlocken.

Rise Online ist also primär für Fans alter MMORPGs interessant, die diese gerne in einer modernen Form erleben möchten, und natürlich für Fans von Play2Earn.

