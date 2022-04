MMORPG EVE Online hebt nach 18 Jahren die Abo-Preise – Überschreitet die Schmerzgrenze von WoW und FF 14

Was ist das für eine Preisgrenze? Seit „Urzeiten“ gilt die Grenze von 14,99 $ für einen Monat Abo in Bezahl-MMORPG:

So begründet CCP die Preis-Steigerung : Die Entwickler sagen, um die Weiterentwicklung und was Wachstum von EVE aufrechtzuerhalten, braucht man eine Preisanpassung. Es sei die erste seit 2004.

In 1 Stunde alles verloren, was er in 14 Jahren EVE Online aufgebaut hat

Das SF-MMORP G EVE Online ist seit seinem Release im Juni 2003 für viele seiner Stammspieler eine Art Lebensersatz. Ab dem 17. Mai 2022 wird jetzt aber eine Preiserhöhung fällig: Die Kosten für die Währung „PLEX“ im Spiel und für das Abonnement „OMEGA“ steigen um etwa 10-20 %. Fans lehnen das ab. Die traditionelle Schmerzgrenze für 15 $ pro Monat in einem MMORPG werde so überschritten.

