Der Release von Torchlight 3 erfolgt im Oktober auf PC, PS4 und Xbox One. Wir zeigen euch, was im Spiel steckt und wie es bisher im Early Access lief.

Was ist neu? Nach ein paar Monaten im Early Access steht nun fest, wann der Release des Action-RPGs Torchlight 3 stattfinden wird.

Torchlight 3 erscheint am 13. Oktober 2020 auf PC, Xbox One und PlayStation 4

Der Release für Nintendo Switch erfolgt später in diesem Jahr, da gibt es kein genaues Datum

Der Preis von Torchlight 3 wird bei 39,99 $ liegen

Schon seit Juni 2020 befindet sich Torchlight 3 im Early Access. Auf Steam legte es einen katastrophalen Start hin und musste viel Kritik einstecken. Wir zeigen euch, was in der Release-Version von Torchlight 3 steckt und wie der Verlauf des Spiels bisher war.

Das erwartet euch zum Release von Torchlight 3

Das erwartet euch: Wie gewohnt erwarten euch in Torchlight 3 Hack’n’Slash-Kämpfe, wie ihr sie aus der ARPG-Reihe kennt. Gerade, wenn ihr gern zusammen mit Freunden spielt, bietet euch der Koop-Modus für bis zu 4 Spieler dafür die Möglichkeit. Ihr könnt sogar in einem großen Fort wohnen, wenn ihr euch das verdient.

In drei Akten spielt ihr die Story des Spiels mit vielen Quests und Boss-Fights, die ihr auch offline als Singleplayer erleben könnt.

Passend zu verschiedenen Spielstilen stellt euch TL 3 vier Klassen zur Verfügung.

Zwielichtmagier – Die Zauber-Klasse, die Licht und Dunkelheit einsetzt

Roboschmied – Ein Roboter mit einem großen Arsenal an Waffen

Schienenkämpfer – Ein „lokomotivartiges Kraftpaket“, das mit einem dicken Hammer und einer Eisenbahn in den Kampf zieht

Scharfschütze – Der Fernkämpfer mit präzisen Fertigkeiten und magischen Schmuckstücken

Ein Blick auf die Klassen in Torchlight 3

Worum geht’s in der Story? „Torchlight III spielt ein Jahrhundert nach den Ereignissen von Torchlight II, in dem die Spieler den Finsteren Alchemisten besiegten und das Herz des Netherfürsten im Uhrwerkkern versiegelten. Die Helden brachten den Frieden in die Welt von Novastraia, aber nun steht das Glutsteinimperium vor seinem Zusammenbruch, denn die Netherim und ihre Verbündeten sind zurück. Um Novastraia zu retten, müssen die Spieler in Torchlight III weise und mutig an der Front nach Ruhm, Ehre und neuen Abenteuern suchen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Passend zur Release-Ankündigung gibt’s jetzt auch neues Gameplay-Material:

Wie lief es bisher für Torchlight 3?

Ein katastrophaler Start: Direkt zu Beginn lief es für Torchlight 3 auf Steam gar nicht gut. Als wir am 15. Juni, also zwei Tage nach Release, auf MeinMMO darüber berichteten, waren von den 2022 Reviews auf Steam 66 % negativ.

Das Kampfsystem war Spielern zu langsam

Die Gebiete waren zu simpel und linear

Die Charakter-Entwicklung war Spielern zu einfallslos und oberflächlich

Die höheren Schwierigkeiten änderten nur Lebenspunkte und verursachten Schaden der Gegner, sorgten aber nicht für anspruchsvolleres Verhalten

Ende Juni schauten wir von MeinMMO nochmal genau hin, wie sich das bei Torchlight 3 entwickelte. Die Steam Reviews stiegen von 34 % positiv zu 43 % positiv. Spieler bemerkten positiv, dass die Entwickler auf das Feedback hören. Ein großes Update erschien am 30. Juni, das mehr Story, neue Orte und Dungeons und weitere Bosse und Gegner ins Spiel brachte.

Wie sehen die Bewertungen jetzt aus? Insgesamt hat Torchlight 3 auf Steam am 29. September um 18:26 Uhr 4770 Bewertungen. Von denen sind 46 % positiv. Die 228 Bewertungen der letzten Tage sehen noch besser aus, von denen sind 56 % positiv.

Spieler schreiben

Das Spiel brauche immer noch Arbeit, aber mache schon Spaß

Die Klassen würden unheimlich Spaß machen

Es sei zwar anders als die Vorgänger, aber fühle sich dadurch frisch an

Bemängelt werden

Lags

Disconnects

Schlechte Navigation bei den Quests

Die nicht optimale Unterstützung für Gamepads

Und die fehlende Möglichkeit, schnelle Gruppen im Multiplayer zu erstellen

Wir sind gespannt, wie Torchlight 3 sich zum offiziellen Release schlägt. Schaut ihr euch das an oder habt es sogar schon gespielt?

