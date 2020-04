In Torchlight 3 könnt ihr in einem großen Fort wohnen, wenn ihr es verdient

Das Action-RPG Torchlight 3 bekommt ein Housing-Feature. Doch anstatt eines einfachen Hauses baut ihr euch ein ganzes Fort auf.

Wo wohnt ihr in Torchlight 3? Oft ist es in Onlinespielen möglich, ein Haus zu bauen und dieses den eigenen Vorstellungen entsprechend einzurichten. In Torchlight 3, das ursprünglich als Torchlight Frontiers angekündigt wurde, bekommt ihr ebenfalls ein Zuhause.

Allerdings wohnt ihr in der Fantasywelt dann in einem großen Fort. Auch dieses dürft ihr ausbauen und dekorieren, wie ihr möchtet.

In Torchlight 3 bekommt ihr ein Fort als Zuhause, das ihr ausbauen und dekorieren dürft.

Werdet Herr eures eigenen Forts

Wie kommt ihr an das Fort? In der Nähe hat sich ein Stamm von Goblins niedergelassen. Ausgerechnet dort, wo ihr gerne wohnen würdet. Also stattet ihr den Kerlen einen Besuch ab und macht ihnen mit Schwert und Magie klar, dass dieses Gebiet jetzt euch gehört. Nun besitzt ihr das Fort und könnt dieses als Basis nutzen.

Was könnt ihr im Fort alles tun? Ihr genießt jede Menge Freiheiten, was den Ausbau und die Dekoration angeht. Es ist beispielsweise möglich, einen schönen Garten anzulegen oder ihr stellt ein Monument des größten Helden auf: von euch.

Es ist möglich, neue Deko-Objekte zu erschaffen und diese überall dort zu platzieren, wo ihr möchtet. Deko-Items findet ihr außerdem während eurer Abenteuer.

Wie ihr euer Fort in Torchlight 3 dekoriert, bleibt euch überlassen. Der Glücksbaum etwa bringt einen kleinen Buff.

Was bringt das Zuhause? Das Housing in Torchlight 3 – das zu den 9 Hack ’n Slays gehört, die wir noch für 2020 erwarten – ist im Grunde kosmetischer Natur. Ihr erhaltet kaum Vorteile, wenn ihr euch das Fort von den Goblins schnappt und euch dort niederlasst. Das Feature dient dazu, dass ihr euch in Sachen Deko austoben könnt. Jedoch dürft ihr beispielsweise eine Verzauberungsstation oder einen Glücksbaum im Fort aufstellen, die ein paar Buffs geben.

Außerdem ist es möglich, euer Fort anderen Spielern zu zeigen. Obwohl Torchlight 3 kein MMO mehr ist, könnt ihr gemeinsam mit anderen spielen. So ist es möglich, Mitspieler in euer Fort einzuladen und auch die Bauwerke von anderen zu besuchen.

Was bringt das Fort noch? Eure Heimat gilt für den gesamten Account und nicht nur für einen Charakter. Alle eure Helden können sich also am Ausbau beteiligen, dort wohnen und etwa die Verzauberungsstation nutzen, mit der ihr Items verbessert.

Wann kommt Torchlight 3? Das Action-RPG, welches sich von einem MMO zu einer klassischen Fortsetzung der Hack-and-Slay-Reihe entwickelt hat, soll in diesem Sommer auf Steam veröffentlicht werden. Einen genauen Termin nannten die Entwickler noch nicht.