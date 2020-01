Echtra Games hat Torchlight Frontiers (PC) den neuen Namen Torchlight 3 gegeben und verändert das Spielprinzip, um zurück zu den Wurzeln zu gehen. So wird das Spiel kein MMO mehr sein und auch das Free2Play-Modell ist vom Tisch.

Was sollte Torchlight Frontiers ursprünglich werden? Designer Max Schaefer erklärte 2018 in einem neuen Video, dass Torchlight Frontiers definitiv ein MMO wird.

Ihr solltet in einer persistenten Onlinewelt unterwegs sein, euch mit anderen Spielern zusammenschließen und gemeinsam gegen Monster kämpfen. Zudem war geplant, dass sich die Welt stetig entwickelt.

Aus einem MMO wird ein Action-RPG

Was wurde jetzt angekündigt? Wie Max Schafer bekannt gab, heißt Torchlight Frontiers jetzt Torchlight 3. Der neue Name soll verdeutlichen, in welche Richtung man mit dem Spiel jetzt geht. Zurück zu den Wurzeln lautet die Devise.

Als wir mit der Entwicklung von Torchlight Frontiers angefangen haben, konzentrierten wir uns auf die Erstellung einer gemeinsamen Welt. Während der Entwicklung entdeckt man oft, welche Art von Spiel man entwickeln will, und wir haben erkannt, dass Torchlight Frontiers ein wahrer Nachfolger von Torchlight I & II sein sollte. Basierend auf dieser Erkenntnis und dem zahlreichen Feedback unserer Alpha-Tester haben wir beschlossen, dass Spiel zurück zu seinen Wurzeln zu bringen und es nach den klassischen Torchlight-Spielen zu gestalten, die so beliebt bei ARPG-Fans geworden sind. Wir möchten uns bei unserer engagierten Spielergemeinschaft für ihre Unterstützung und ihr konstruktives Feedback in der frühen Entwicklungsphase bedanken. Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Co-Gründer des Torchlight-Franchises

Torchlight Frontiers heißt jetzt Torchlight 3.

So soll das neue Torchlight 3 werden

Was genau ändert sich? Es gibt eine ganze Reihe von Änderungen, die vom Spielprinzip bis zum Bezahlmodell reichen.

Die MMO-Elemente treten in den Hintergrund. Die meisten Spielgebiete sind jetzt standardmäßig auf Privat gestellt. Ihr trefft dort keine anderen Spielern mehr.

Mitspieler könnt ihr aber in den Städten für eure Missionen rekrutieren.

Das gesamte Charakterfortschritts-System wird verändert. Es gibt keine horizontale Entwicklung mehr. Ihr verbessert euren Helden ähnlich wie in Torchlight 1 und Torchlight 2 linear.

Begleiter wie in den Vorgängern unterstützen euch, darunter ein Alpaka, eine Eule und ein Hund.

Ihr folgt der Story im Spiel nun anhand einer klassischen Akte-Struktur.

Ihr wählt bei Charakter-Erschaffung zwischen einem Online- und einem Offline-Modus. Ein Offline-Held kann aber nicht online spielen.

Es gibt keinen Ingame-Store mehr, in dem ihr mit Echtgeld einkaufen könnt.

Das Spiel erscheint nicht mehr mit Free2Play-Modell, sondern als Buy2Play-Titel über Steam.

Eine etwas kontroverse Umstellung

Wie reagieren die Spieler auf die Umstellung? Die Meinungen sind etwas gespalten. Manche hatten sich auf ein MMO im Torchlight-Universum gefreut und sind nun enttäuscht, andere begrüßen die Umstellung.

Urza1234 schreibt auf reddit: „Wenn ich ein klassisches ARPG spielen wollte, hätte ich Grim Dawn, Wolcen, Last Epoch, Pagan oder eine der anderen Indie-Optionen wählen können. Ich habe auf die Torchlight Frontiers gewartet, weil das Modell eine gewisse Langlebigkeit hatte, aber ich vermute, ich werde es dann eben nicht spielen.“

🎅🏽 johnny 🎅🏽‏ meint auf Twitter: „Das scheint ein großer Schritt in die richtige Richtung zu sein und ich freue mich darauf, das „neue“ Spiel auszuprobieren.“

Torchlight 3: Release Sommer 2020 auf Steam

Wann erfolgt der Release? Der Release von Torchlight Frontiers war eigentlich 2019 geplant, woraus aber nichts wurde.

Torchlight 3 soll nun in diesem Sommer auf Steam veröffentlicht werden. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Allerdings könnt ihr ab dem 29. Januar in einer Closed Alpha mitmachen.

Was meint ihr zu dieser doch ziemlich großen Veränderung bei Torchlight Frontiers, respektive Torchlight 3? Hättet ihr lieber die MMO-Variante spielen wollen oder freut es euch, dass wir nun ein eher klassisches Hack ’n Slay bekommen?