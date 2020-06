Das Hack and Slay Torchlight 3 musste bei Start der Early-Access-Phase auf Steam heftige Kritik einstecken. Jetzt erscheint ein großes Update mit einem neuen Story-Akt. Wir schauen uns an, wie es inzwischen um das Action-RPG steht.

Wie verlief der Start von Torchlight 3? Am 13. Juni startete die Early-Access-Phase des Action-RPGs Torchlight 3. Doch es hagelte Kritik. Das Kampfsystem war einigen Spielern zu langsam, die Gebiete seien simpel und linear aufgebaut. Auch die Charakter-Entwicklung sei laut Spielern nicht komplex genug und das Spiel wirke manchen zufolge eher wie ein Mobile Game.

Torchlight 3 stellt seinen neuen Akt im Trailer vor.

Steam-Reviews steigen von 34% auf 43%

Wie steht es inzwischen um das Hack and Slay? Die Bewertung auf Steam hat sich von Anfangs 34% auf inzwischen 43% verbessert. Das ist zwar nur eine kleine Steigerung, dennoch geht es offenbar langsam bergauf. Die oben genannten Kritikpunkte gelten zwar für manche Spieler noch immer und werden in der Community diskutiert, es gibt allerdings inzwischen immer mehr positive Stimmen.

Mendokusai schreibt auf Steam: „Ich kann dieses Spiel in seinem jetzigen Zustand nur empfehlen. Aber auch nur, weil die Entwickler auf Feedback hören. Wenn ihr wirklich wollt, dass sich dieses Spiel in Torchlight 3 verwandelt und den Namen Torchlight wert ist, dann kauft es, spielt es und gebt Feedback. Helft dem Spiel, zu wachsen.“

Burntp0pcorn meint: „Ich liebe das Spiel. Ich habe aber noch nie zuvor ein anderes Torchlight gespielt.“

Misty_Roses erklärt: „Ich denke, dass es insgesamt ein gutes Spiel ist und am Ende auch sein wird. Aber ich würde fürs Erste raten, dass ihr euer Geld sparen solltet, bis es ein bisschen mehr fertig ist, und wir sehen, wohin die Reise geht. Das ist der einzige Grund, warum ich einen Daumen nach unten gebe. Ich liebe die Torchlight-Serie, auch wenn dieses Spiel etwas holprig ausfällt. Ich hoffe, dass es in Zukunft optimiert wird und dass die Entwickler alle Probleme beheben, die das Spiel hat.“

Die Voltura sind neue Feinde in Akt 3 von Torchlight 3.

Wie entwickelt sich das Spiel weiter? Heute, am 30. Juni, erscheint ein großes Update für Torchlight 3. Dieses bringt den dritten Akt mit dem neuen Schauplatz Echonok ins Spiel.

Die Story wird weitergeführt. Ihr erfahrt, wie es mit Veriss weitergeht, welche das Leerenherz in sich trägt und so die Welt der Menschen und Netherim miteinander verschmelzen kann.

Ihr erkundet neue Orte und Dungeons, indem ihr die uralten Hallen der Zwerge besucht und dort nach Schätzen sucht.

Ihr bekämpft weitere Bossgegner und Feinde, darunter die Voltura, eine Mischung aus Vögeln und Maschinen.

Ihr sammelt wertvolle Beute ein.

Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Bewertung von Torchlight 3 nach Release des Dritten Akts verändert.

Es erscheinen noch weitere, spannende Hack and Slays neben Torchlight 3. Welche das sind, erklären wir euch in der MeinMMO-Liste der 9 neuen Hack and Slays, die 2020 kommen, während ihr auf Diablo 4 wartet.