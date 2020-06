In der PC Gaming Show gaben die Entwickler von Torchlight 3 bekannt, dass ihr Spiel von jetzt an im Early Access auf Steam gespielt werden kann. Das Action-RPG muss dafür nur einmalig gekauft werden.

Ab wann kann Torchlight 3 gespielt werden? Das Action-RPG kann seit heute, dem 13. Juni, über Steam gespielt werden.

Das Spiel ist als Buy2Play im Early Access erschienen und kostet einmalig 29,99 Euro. Hier geht’s zur Steam-Seite von Torchlight 3.

Passend dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch das Spiel vorstellt:

Trailer zum Early Access Release von Torchlight 3.

Eine Alternative für Spieler, die auf Diablo 4 warten?

Was ist Torchlight 3? Torchlight 3 ist ein Action-RPG und erinnert von der Spielweise an Diablo, auch wenn die Grafik sehr comichaft ist:

Ihr wählt einen Helden

erkundet mit ihm die Spielwelt

folgt der Story in verschiedenen Akten

und lootet und levelt was das Zeug hält.

Ursprünglich sollte es als Torchlight Frontiers erscheinen und mehr MMO-Elemente besitzen. Anfang 2020 wurde jedoch angekündigt, dass das Spiel zu seinen Wurzeln zurückkehrt.

Die MMO-Elemente traten in den Hintergrund, wobei Mitspieler für Missionen in Städten rekrutiert werden können. Außerdem wurde der Charakter-Fortschritt angepasst, der nun wie in den Vorgängern Torchlight und Torchlight 2 wieder linear verläuft.

Forts sollen in Torchlight 3 eine wichtige Rolle spielen.

Was ist besonders an dem Spiel? Ein Highlight von Torchlight 3, das auch in der PC Gaming Show erwähnt wurde, sind die Forts, die ihr selbst gestalten und gegenseitig besuchen könnt.

Auch die verrückten Klassen wie der Lokomotivführer sind ein Alleinstellungsmerkmal.