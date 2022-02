SWTOR macht mit Legacy of the Sith 3 Dinge richtig gut – Doch das ist viel zu wenig für eine Erweiterung

Am 15. Februar brachte Star Wars: The Old Republic die neuste Erweiterung heraus. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat Legacy of the Sith bereits gespielt. Doch obwohl viele gute Ansätze vorhanden sind, bietet sie ihm insgesamt zu wenig Inhalt und zu wenige Neuerungen.

SWTOR und ich, wir haben eine On-off-Beziehung. Ich freue mich jedes Mal auf eine neue Erweiterung und zocke sie dann so schnell es geht durch. Danach ist meist für mehrere Monate oder sogar Jahre die Luft raus, ehe ich den neuen Story-Content, der zwischen zwei Erweiterungen erscheint, nachhole.

Und zu einer neuen Erweiterung beginnt das Prozedere dann von vorn.

Doch schon mit Onslaught, der Erweiterung aus 2019, habe ich einen deutlichen Dämpfer in meiner Liebe zum „Star Wars“-MMORPG gespürt. Denn am meisten schätze ich die Story und weder der Umfang noch der Kampf gegen Valkorion konnten mich damals so richtig begeistern. Irgendwie geht es immer nur um Valkorion, ein neuer Bösewicht täte dem Spiel wirklich gut.

Mit Legacy of the Sith hoffte ich bis vor ein paar Tagen auf Besserung, doch wurde stark enttäuscht. SWTOR hat abermals spürbar abgebaut. Hinzu kommen etliche Probleme, die vermeidbar gewesen wären.

Und das alles ausgerechnet in der Erweiterung, die den 10. Geburtstag des Spiels zelebrieren sollte.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. Im Grunde spielt er jeden Titel an, hat die meiste Zeit jedoch in Guild Wars, Guild Wars 2, ESO, Black Desert und zuletzt New World und Lost Ark verbracht. SWTOR spielt er seit dem Release 2011, wenn auch immer nur etappenweise.

Drei Dinge gefallen mir richtig gut und wecken Lust auf einen Neuanfang

An Legacy of the Sith und dem neuen Patch 7.0 ist bei Weitem nicht alles schlecht. Eine meiner absoluten Lieblingsänderungen hat mit dem neuen Klassen-System zu tun. So könnt ihr jetzt zum Start einen der vier Story-Zweige wählen und diesen nicht mit zwei, sondern mit vier oder acht verschiedenen Klassen spielen.

Die Macht-Storys könnt ihr nun mit den vier Macht-Klassen spielen.

Bei den Soldaten haben Republik und Imperium nun Zugriff auf alle 8 Klassen und können so etwa als Frontkämpfer oder Powertech die Geschichte des Imperialen Agenten spielen, die die mit Abstand beste im Spiel ist.

Diese Änderung war längst überfällig, denn SWTOR hat im Grundspiel sehr viel Wert darauf gelegt, dass es eigene Geschichten für den jeweiligen Klassenweg gibt. Das ist super gut gelungen und es lohnt sich, jede der acht Geschichten zu erleben.

Doch das Problem war immer, dass man für die Story an jeweils zwei Klassen gebunden war. Mochte man beide Spielstile nicht, konnte man die Geschichte nicht erleben oder musste sich eben durch diese hindurch quälen. Das ist seit Patch 7.0 nicht mehr nötig.

Die Änderung machte mir direkt Lust, nochmal die Geschichte des Jedi-Ritters zu erleben, die meiner Meinung nach die zweitbeste ist. Nur kann ich dafür jetzt endlich einen Jedi-Schatten spielen.

Eine weitere sehr nützliche Änderung hat sich SWTOR bei anderen MMORPGs abgeschaut. So gibt es nun „Shared Tagging“. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, wer einen Feind zuerst angegriffen hat, sondern alle angreifenden bekommen die Belohnung und den Loot. Gerade wenn man in der offenen Welt questet, war es schon seit Jahren nervig und unnötig, dass man sich gegenseitig die Mobs klauen konnte.

SWTOR stimmt mit neuer, filmreifer Cinematic auf den Release von Legacy of the Sith ein

Das dritte Highlight ist die Story. Auch wenn diese sehr kurz ausfällt, macht vor allem der Abschnitt auf Manaan viel Spaß. Ich möchte euch nicht zu sehr spoilern, kann jedoch empfehlen, den Teil der Erweiterung zu spielen.

Der nimmt auch nur zwei bis drei Stunden in Anspruch.

Zu wenig Story, komische Überarbeitungen und fehlende Anreize

Die Story ist sowohl ein Highlight, als auch mein größter Kritikpunkt an Legacy of the Sith. Zwar spielen sich die knapp drei Stunden sehr unterhaltsam, doch der Umfang ist fast schon eine Beleidigung für eine Erweiterung. Immerhin sind mehr als zwei Jahre seit Onslaught vergangen.

Allerdings ist dies nur eine Fortführung des Trends, der schon lange in SWTOR Einzug gehalten hat:

Die Erweiterungen Knights of the Fallen Empire / Knights of the Eternal Throne brachten zusammen etwa 20 Stunden Story-Inhalte

Die letzte Erweiterung Onslaught brachte nur noch knappe 5 bis 7 Stunden

Zum Vergleich: Die Klassen-Storys im Grundspiel beschäftigen euch zwischen 20 und 40 Stunden und es gibt insgesamt 8 verschiedene Geschichten. Das ist viel Holz für neue Spieler.

Generell ist der Inhalt der Erweiterung eine Enttäuschung. Neu sind im Grunde nur die Story und ein Flashpoint, ein Dungeon, den ihr in zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden erledigen könnt.

Zwar gab es etliche weitere Anpassungen und Überarbeitungen, von denen zwei auch zu meinen Highlights zählen, doch die rechtfertigen kaum eine Rückkehr zum Spiel. Manche machen sogar das Gegenteil.

Alles, was ihr zu SWTOR: Vermächtnis der Sith wissen müsst – in 2 Minuten

Die Abschaffung des zufälligen Loots klang auf dem Papier total interessant. Statt auf eine zufällige Belohnung hoffen zu müssen, soll ich jetzt gezielt Verbesserungen farmen können. In der Realität heißt das jedoch, dass ich jede Woche Flashpoints grinden muss und es kaum alternative Wege gibt, um meine Ausrüstung zu verbessern.

Erschwerend kommt hinzu, dass die neue Ausrüstung statisch ist und nicht mehr gemoddet werden kann. Damit konnte man früher die Stats nach seinen Wünschen nachträglich anpassen. Ein Feature, dass ich gerade schmerzlich vermisse.

Mehr MMO-Inhalte in einem MMORPG

Generell sehe ich die Änderungen am Endgame-Gear mit gemischten Gefühlen. In Onslaught konnte ich eine der stärksten Ausrüstungen über Solo-Dungeons und einigen Heldenmissionen farmen. Das war hilfreich, um direkt zum Start der neuen Erweiterung stark genug zu sein.

Generell habe ich SWTOR immer eher als Singleplayer-Game mit optional anderen Spielern gesehen. Das liegt auch an der guten Story und der Tatsache, dass Story-Missionen mit Freunden im Voice-Chat einfach unheimlich nervig sind. Wer Spaß an der Story hat, will sich nicht durch Mitspieler ablenken lassen.

Doch jetzt muss ich Flashpoints mit anderen Spielern erledigen, wenn ich eine gute Ausrüstung haben möchte. Das ist nachvollziehbar, wenn ich daran denke, dass SWTOR ein MMORPG ist, aber es passt nicht zu meinem Spielstil.

Da es zudem nur eine neue Instanz mit Legacy of the Sith gegeben hat, grinde ich am Ende wieder alte Inhalte. Für neue Spieler ist das gut, denn sie erleben so auch Dungeons, die sie sonst vielleicht nie gespielt hätten, für Veteranen bringt das aber auch nur bedingt Abwechslung.

Balance, UI und andere Probleme

Legacy of the Sith wäre keine so große Enttäuschung, wenn nur der Umfang zu klein ausgefallen wäre. Das lässt sich wohl mit einem kleinen Entwickler-Team ganz gut erklären. Zwar ist SWTOR ein sehr erfolgreiches MMORPG, was den Umsatz angeht, doch es ist nicht erfolgreich genug, um riesige Updates wie Final Fantasy XIV oder WoW zu bekommen.

Doch die neue Erweiterung brachte viele Dinge, die das Spiel eher schlechter gemacht haben.

Neben den schon angesprochenen fehlenden Mods bei der Ausrüstung finde ich die Anpassungen am Interface alles andere als gelungen. Zwar haben die alten Fenster durchaus ein Update vertragen können, doch das neue Interface sieht zu steril und minimalistisch aus. Auch die Tatsache, dass einige Icons nicht mehr in das Design des Interfaces passen, wirkt befremdlich.

Wenn eine Überarbeitung vorgenommen wird, dann doch richtig und mit etwas mehr Liebe zum Detail.

Das neue UI ist „eckiger“, stopft alle Optionen in ein Fenster und hat visuelle Bugs, etwa beim Schriftzug Accessoires.

Auch die Balance-Änderungen werden in SWTOR heiß diskutiert. Hier bin ich nicht so tief drin, doch wer gerade mal ein Match im PvP spielt, merkt die Probleme sofort. Jedi-Schatten und Sith-Attentäter sind viel zu stark. Zudem ist man gefühlt ständig gestunnt, was zumindest zu Anfang von Onslaught nicht so schlimm war.

Zu guter Letzt brachte Patch 7.0 auch einige Bugs, FPS-Drops und Lags ins Spiel. Die werden mit Sicherheit in den kommenden Wochen gefixt, doch zu Beginn nerven solche Probleme halt.

Die Probleme lassen vor allem deshalb einen faden Beigeschmack, weil die Erweiterung kurz vor dem Release nochmal um zwei Monate verschoben wurde. Schon zuvor wurden die Probleme im Interface, an der Balance und auch dem Ausrüstungssystem von Spielern kritisiert.

Die neue Erweiterung ist zu wenig, um SWTOR frischen Wind einzuhauchen

Pro Interessante Story

Gute Änderungen an den Klassen-Storys

Geteilte Kills in der offenen Welt

Ein Sprung hin zu mehr MMO Contra Story ist zu kurz

Generell zu kleiner Umfang

Ausrüstungssystem ist nicht mehr modbar

Wenig Liebe bei der Überarbeitung des Interfaces

Bugs und Balance-Probleme zum Start

Star Wars: The Old Republic feierte vor zwei Monaten seinen 10. Geburtstag. Wer jedoch gehofft hat, dass mit Legacy of the Sith nun ein bisschen Partystimmung aufkommt, der wird leider enttäuscht. Die Erweiterung bietet insgesamt zu wenig, um einen Hype um das Spiel zu entfachen. Drei Stunden Story und ein Flashpoint stehen als Neuerungen auf der einen Seite, problematische Ausrüstungssysteme und eine überhastete Änderung am Interface auf der anderen. Wer etwas wirklich Cooles erleben möchte, spielt am besten die Story von Level 1 an. Die macht richtig Spaß und dank der Überarbeitungen des Klassensystems ist man so flexibel wie nie zuvor. Doch abseits davon gibt es auch mit der Balance und den Bugs zu viele Probleme im Endgame. Seit Jahren dümpelt SWTOR so vor sich hin, bekommt zwar Updates, aber keinen echten Anreiz, wieder tief in das Spiel einzusteigen. Die neue Erweiterung verschlimmert dieses Gefühl leider. Geplant sind weitere Updates, die die Story fortsetzen und direkt mit Patch 7.1 kommt ein neuer Raid. Ob das die Wende bringt, mag ich aber zu bezweifeln. Alexander Leitsch Experte für MMORPGs bei MeinMMO

Wie sind eure Erfahrungen mit der neuen Erweiterung? Hat euch Legacy of the Sith mehr gefallen oder stimmt ihr mir und meinen Erlebnissen zu? Was bräuchte SWTOR, um nochmal die Kurve zu kriegen?

