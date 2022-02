Neue Erweiterung von SWTOR bekommt harsche Kritik: „Nehmt sie bitte wieder komplett aus dem Spiel“

Am 15. Februar erschien die neue Erweiterung Legacy of the Sith. Sie brachte SWTOR ein neues Max-Level, neue Story-Inhalte und etliche Gameplay-Verbesserungen. Doch derzeit sind viele Fans des MMORPGs eher unzufrieden mit der Erweiterung. Wir verraten, was die Probleme sind.

Was sagen die Spieler? Wer gerade durch das reddit von SWTOR streift, wird etliche negative Threads finden. 10 der 15 Threads mit den meisten Upvotes im reddit üben Kritik an der Erweiterung. Dabei gibt es verschiedene Dinge, an denen sich die Spieler derzeit stören.

Einige halten den Umfang der Geschichte für zu gering. Diese dauert nur wenige Stunden. Andere stören sich an Gameplay-Änderungen aus der Erweiterung, wie Anpassungen am UI oder dem neuen Loot- und Ausrüstungs-System. Auch einige neue Bugs und technische Probleme haben es ins Spiel geschafft.

Die Kritik geht soweit, dass sich sogar mehrere Spieler eine Zurücksetzung auf den Stand von Onslaught, der vorherigen Erweiterung, wünschen.

SWTOR: Erweiterung Legacy of the Sith ist da – Alles zu Release, Uhrzeit und Story

Story soll in zwei Stunden abgeschlossen sein

Was stört die Spieler an der Story? Die neue Geschichte, die mit Legacy of the Sith eingeführt wurde, nimmt nur zwei bis vier Spielstunden ein. Bei unserem eigenen Test haben wir etwas unter drei Stunden benötigt. Viele haben sie deshalb bereits komplett abgeschlossen, obwohl der Release noch keine 24 Stunden her ist.

Kritisiert wird, dass seit dem letzten kleinen Story-Patch 6.3 fast ein Jahr vergangen ist und seit der letzten „großen“ Erweiterung mehr als zwei Jahre. Der Umfang sei deshalb viel zu gering. Im reddit schreibt etwa Erastopic:

Ich denke, dass die Mehrheit der TOR-Spieler es wegen der Story spielt, und diese Spieler nach 2 Jahren Wartezeit mit einer 2-stündigen Kurzgeschichte zu belohnen, die auch ein Story-Update für Onslaught hätte sein können, ist bestenfalls eine Beleidigung. Wenn dies der neue Standard von Erweiterungen ist, wenn es um den Inhalt geht, ist es an der Zeit, diese nicht mehr so zu nennen.

Mit seiner Kritik steht er nicht alleine da. Schon bei Onslaught, der vorherigen Erweiterung, gab es Kritik für die Länge der Story. Und damals gab es etwa sechs Stunden an neuen Inhalten.

Zudem spielen viele SWTOR als eine Art Singleplayer-RPG, in dem man auch auf andere Spieler treffen kann. Für sie steht die Story dann im Vordergrund.

SWTOR: Legacy of the Sith – Neuer Trailer enthüllt Details zu der Story des MMORPGs

Gameplay-Verbesserungen werden eher als Verschlechterung wahrgenommen

Was stört die Spieler abseits des Umfangs? Mit Legacy of the Sith wurden einige allgemeine Änderungen am Spiel vorgenommen, die jedoch stark kritisiert werden. Den Anfang macht das neue UI:

Die Optik vieler Fenster im UI (etwa die Charakterbetrachtung oder die Bank) wurden überarbeitet und wirken nun minimalistischer. Einige kritisieren sie jedoch als „Mobile-Interface“.

Die Boxen der Skills aus dem Charakter-Fenster sollen nicht mehr mit den Boxen in der Castbar zusammenpassen.

Bei der überarbeiteten Charaktererstellung gibt es Probleme mit den richtigen Icons und der Position des Charakters.

Es kommt zu starken FPS-Drops während der Charaktererstellung.

Wer möchte, kann sich sogar hier einen ausführlichen Thread nur zu den Problemen mit dem UI durchlesen (via reddit).

So sieht die neue Charaktererstellung aus.

Eines der Kern-Features der neuen Erweiterung war die Abschaffung des zufälligen Loots. Damit einher ging auch eine Überarbeitung der Ausrüstung allgemein. Doch beides bekommt Kritik. Der Nutzer lildende69 schreibt dazu (via reddit):

Das Gear-System ist völlig rückständig. Man kann nicht einmal mehr Min-Maxen, weil es keine Item-Modifikationen und keine Set-Boni mehr gibt. Das Gear-System ist auch völlig grauenhaft und das schlechteste Gear-System in der Geschichte von SWTOR.

Insgesamt soll das Update zudem neue Bugs, Lags und FPS-Probleme ins Spiel gebracht haben, die viele Nutzer vor dem Release nicht gehabt haben. Die Kritik fällt auch deshalb so harsch aus, weil die Erweiterung extra um zwei Monate verschoben wurde, um Probleme vom Test-Server zu lösen, die jedoch noch immer im Spiel sein sollen (via reddit).

lildende69 fordert deshalb: „Dieses Spiel muss zur alten Erweiterung 6.0 zurückkehren, weil 7.0 komplett broken ist.“

Viele sind enttäuscht, aber nicht alles ist schlecht

Gibt es auch positive Neuerungen? Ja! Viel Lob bekommt etwa die Anpassung, dass Spieler nun Zugriff auf alle erweiterten Klassen haben, auch wenn man zum Start eine andere Story gewählt hat. Die einzige Beschränkung liegt darin, dass ihr zwischen Macht-Klassen und Soldaten-Klassen unterscheiden müsst.

Konkret heißt das: Während ihr zuvor nur als Scharfschütze oder Saboteur die Geschichte des Imperialen Agenten spielen konntet, könnt ihr nun auf alle 8 erweiterten Klassen der Soldaten zugreifen und so etwa zwei Pistolen mit euch führen.

Und die Story vom Imperialen Agenten ist schließlich die beste, die es in SWTOR gibt.

Alle 8 Soldaten-Klassen haben nun Zugriff auf die Geschichte des Imperialen Agenten.

Einige finden zudem die Kritik am neuen Gear-System übertrieben. Immerhin kann man nun seine Ausrüstung verbessern, in dem man gezielt tägliche Aufgaben erledigt. Der Nutzer Ramzabeo schreibt dazu (via reddit):

Dieser Ausrüstungspfad mag komplizierter sein, aber er gibt den Leuten einen Grund, die täglichen Gebiete zu machen, PvP zu machen und mehr als eine Operation zu machen. Sie versuchen, die Leute dazu zu bringen, mit anderen Spielern zu interagieren. Denn wenn man jetzt die beste Ausrüstung haben will, muss man Ops machen. Ist das nicht das, was ein MMO sein sollte? Und ich möchte hinzufügen: Selbst wenn man diese Ausrüstung nicht bekommt, was genau verliert man? PvP ist das einzige, womit ich ein Problem sehen könnte, und die Entwickler haben die Bewertung auf 326 begrenzt, was jeder bekommen kann. Wo ist das Problem?

Generell empfinden einige die Anpassungen als einen Schritt zurück zu mehr MMO-Inhalten und weg vom reinen Singleplayer-Spiel. Das lobt etwa der Nutzer Baron_Blackfox in einem längeren Beitrag (via reddit).

Rund um den Loot und die neue Ausrüstung gibt es also auch positive Stimmen, die die Änderungen gut finden. Der geringe Umfang der Story und die Anpassungen am UI werden jedoch von fast allen Spielern kritisiert.

Was sagt ihr bisher zur neuen Erweiterung? Habt ihr Legacy of the Sith schon gespielt und selbst eure Erfahrung gemacht? Seid ihr zufrieden oder eher enttäuscht? Schreibt es gerne in die Kommentare.