SWTOR verschiebt kurzfristig Release der neuen Erweiterung auf 2022 – Fans haben es befürchtet

Die neue Erweiterung Legacy of the Sith sollte eigentlich im Dezember 2021 passend zum 10. Geburtstag von Star Wars: The Old Republic erscheinen. Doch nun wird der Release um knapp 2 Monate verschoben. Als Grund nennen die Entwickler, dass sie mehr Zeit für die Fertigstellung brauchen. Doch viele Inhalte kommen schon diese Woche auf den Test-Server.

Wann erscheint die neue Erweiterung? Legacy of the Sith wurde im Sommer 2021 vorgestellt und der Release war für kommenden Dienstag, den 14. Dezember, geplant. Doch nun kommt es zu einer großen Verschiebung.

Die Erweiterung soll jetzt am 15. Februar 2022 herauskommen; 2 Monate später als eigentlich geplant.

Die Entwickler erklären dazu in einem Blogpost, dass sie mehr Zeit brauchen, um die eigenen Erwartungen zu erfüllen:

Schon seit einiger Zeit arbeitet das Team sehr hart an Legacy of the Sith, aber je näher wir an das Startdatum kamen, desto klarer wurde es, dass wir mehr Zeit brauchen. Um zu garantieren, dass wir euch die Erfahrung liefern, wie wir sie uns vorstellen und ihr sie verdient habt, konzentrieren wir uns aktuell darauf, die vielen Bereiche des Spiels, welche wir verändert haben, gründlich zu testen. Via SWTOR.com

Schon die vorherige Erweiterung Onslaught, die 2019 erschien, wurde kurzfristig vor dem Release verschoben.

Müssen sich die Spieler nun bis 2022 gedulden? Jein, denn einige Inhalte waren bereits zuvor auf dem PTR anspielbar. Nächste Woche soll zudem ein weiteres Update erscheinen, mit dem alle Inhalte – mit Ausnahme der Story-Missionen -auf dem Test-Server landen.

Wer also neue Gebiete erkunden oder Mechaniken austesten möchte, kann dies theoretisch schon im Dezember tun, nimmt den Fortschritt jedoch nicht mit ins endgültige Spiel.

Fans haben mit Verschiebung gerechnet

Wie kommt die Ankündigung an? Im reddit kommentierten viele Nutzer, dass sie die Verschiebung erwartet haben. Denn auf dem PTR scheint es zu einigen Problemen gekommen zu sein. Zudem wurden bisher noch nicht alle Inhalte auf die Test-Server gebracht und es gab für einige Nutzer einfach zu wenig PR für die Erweiterung (via reddit):

Chriches1984 schreibt etwa: “Ich habe darauf gewartet, weil es einfach noch nicht fertig war. Jeder, der den PTR benutzt hat, wusste das, aber was mich beunruhigt, ist, dass Bioware es erst eine Woche vor der Veröffentlichung herausgegeben hat.”

PedleTwins hingegen ist erleichtert über die Verschiebung: “Ich bin froh. Lieber eine verzögerte Veröffentlichung als eine fehlerhafte Veröffentlichung.”

Der Nutzer MaximumButthurt hat sich über die fehlende PR gewundert: “Ja, das war nicht der Hype, den man bei einer großen Veröffentlichung erwarten würde… wahrscheinlich, weil die Reaktionen auf die Tests überwiegend negativ waren.”

Manche Nutzer haben bereits Anfang November eine Verschiebung der Erweiterung vorausgesagt.

Erweiterung bringt neue Inhalte für Veteranen und soll Auftakt einer Reihe von Events sein

Was steckt in Legacy of the Sith? Die neue Erweiterung bietet einige Inhalte, darunter:

Das neue Max-Level 80

Neue Story-Inhalte, unter anderem auf dem Planeten Manaan

Der neue Flashpoint Ruinen einer Sith-Festung

Eine Überarbeitung der Drops, sodass Zufall fast vollständig ausgeschlossen werden soll

Die Einführung der legendären Ausrüstung

Eine Überarbeitung der Kampfstile der Klassen

Die Operation R-4 Anomalie, die mit Patch 7.1 nach dem Release veröffentlicht wird

Zudem sollte die neue Erweiterung den Startschuss für eine Reihe von Events darstellen, darunter auch eins speziell für Rückkehrer und Neueinsteiger. Ob dies nun trotzdem im Januar stattfindet oder ebenfalls verschoben wird, ist derzeit nicht bekannt.

Was sagt ihr zu der Verschiebung? Habt ihr euch schon auf die Erweiterung gefreut oder könnt ihr problemlos bis zum Februar warten?

