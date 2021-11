Das free-to-play MMORPG Star Wars: The Old Republic von Bioware und EA, kurz SWTOR, bietet eine großartige Inszenierung der Story im weltberühmten Star-Wars-Set...

Gibt es gar keine Random-Drops mehr? Doch. In Flashpoints werdet ihr etwa zufällige Handwerksmaterialien und Vanity-Belohnungen bekommen. Eine genaue Übersicht über die Drops bekommt ihr auf der offiziellen Webseite von SWTOR ( via SWTOR.com ).

Was ändert sich beim Loot? Wie die Entwickler mitgeteilt haben, soll künftig der RNG-Faktor in Bezug auf Loot aus dem Spiel entfernt werden. Stattdessen sollen Spieler gezielt auf bessere Ausrüstung und auf ein Upgrade dieser hinarbeiten können.

Das MMORPG Star Wars: The Old Republic bekommt noch 2021 die neue Erweiterung „Vermächtnis der Sith“. Damit werden neue Inhalte und ein neues Max-Level, aber auch einige generelle Verbesserungen eingeführt. Eine davon dreht sich um das Thema Zufall beim Loot, der künftig stark reduziert werden soll.

Star Wars: The Old Republic

Insert

You are going to send email to