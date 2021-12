Egal, ob ihr euer Team unterstützt oder selbst als Carry agiert: Wenn ihr gut im Jungle seid, sind eure Siegeschancen ungleich höher. Ein guter Jungler kann ein Spiel im Alleingang drehen. Übrigens sind die Helden aus der LoL-Serie Arcane eine gute Möglichkeit, den Einstieg zu erleichtern: So spielt ihr die 4 wichtigsten Charaktere aus Arcane richtig in LoL

Darum hilft es, die Lanes zu kennen: Als Jungler ist es wichtig, zu wissen, was eure Teammitglieder gerade tun. Dabei habt ihr oft nur einen kurzen Moment Zeit, um die Situation überhaupt einzuschätzen. In wenigen Augenblicken müsst ihr entscheiden:

Was ist das für ein Tipp? An sich ist der Tipp leicht: Lernt alle anderen Lanes. Seit ich vor einiger Zeit nach langer Pause wieder mit LoL angefangen habe , ist mir das direkt aufgefallen, besonders als Wiedereinsteiger.

Was sind Jungler überhaupt? Als Jungler bezeichnet man die Position, welche auf keiner der sogenannten „Lanes“ – also Top, Mid und Bot – unterwegs ist. Statt auf einer dieser festen Strecken gegen feindliche NPCs und Spieler anzutreten, ist der Jungler im Wald unterwegs.

In League of Legends hat jede Position ihre bestimmten Aufgaben. Eine der unbeliebteren Rollen ist der Jungle – vor allem bei Neulingen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat eine wichtige Lektion in Sachen Junglen gelernt, die euch mit Sicherheit hilft.

Insert

You are going to send email to