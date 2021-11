Ich habe nach 2 Jahren wieder LoL gespielt und wurde erstaunlich wenig angepöbelt

League of Legends ist eines der bekanntesten und beliebtesten Spiele der Welt. Leider ist es auch berüchtigt für seine extrem toxische Community. Das weiß MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus – und war überrascht, dass er nach einer Pause keine Flut an Beleidigungen lesen musste.

LoL ist toxisch. Das weiß jeder und wer neu anfängt, lernt das schnell. Kollege Philipp Hansen hat erst Anfang 2020 das erste Mal League of Legends ausprobiert und festgestellt: Die sind da wirklich so gemein, wie alle sagen.

Kurz, bevor Phil mit LoL angefangen hat, habe ich (wieder) damit aufgehört – also etwa Mitte 2019. Ich habe schon davor nur noch sporadisch gespielt, aber die Pause jetzt war vermutlich die längste bisher.

Ich bin es von früher noch gewohnt, dass man sich ständig angegiftet hat. Niemals war man selbst schuld an einer Niederlage, Beleidigungen wurden gerne auch mal … kreativ. Mit genau diesem Mindset bin ich ans Spiel gegangen.

Zu meiner Überraschung wurde ich jedoch kaum bis gar nicht angepöbelt. Kein: „**** dich, Noob!“, kein: „Geh Sterben!“, noch nicht einmal ein eher harmloses: „git gud“ kam von meinen Teamkameraden. Was ist mit dem LoL passiert, das ich kennengelernt habe?

Ich selbst spiele League of Legends bereits fast seit Release 2009 und habe mehr Stunden in das MOBA versenkt, als ich bereit bin zuzugeben. Sogar im semi-professionellen Bereich habe ich früher mit meinem Team gespielt.

E-Sports war damals jedoch noch nicht etabliert, darum haben wir vor allem an Community-Turnieren teilgenommen. Geld haben wir erst später nach dem Wechsel zu Heroes of the Storm verdient. Aber das nur am Rande.

2 Jahre Pause und plötzlich sind alle friedlich?

Von früher bin ich es gewohnt, dass teilweise schon vor dem Match irgendwelcher Unsinn in den Chat geschrieben wird. Heute? Nichts. Wenn überhaupt, dann ein: „Hallo“ oder Spieler, die nach einem Rollentausch fragen.

Im Spiel selbst habe ich weder im Chat noch per Pings ein übermäßig toxisches Verhalten feststellen können. Ich wurde nicht beleidigt, nicht beschimpft und mit meinen näheren Verwandten wurden ebenfalls nicht kopuliert, auch nicht auf fremden Sprachen.

Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den Chat für die ersten Runden vollständig deaktiviert hatte. Natürlich kam es mir dann friedlicher vor. Aber selbst nach der Reaktivierung wurde ich nur selten angeschnauzt.

Es kam sogar vor, dass ich konstruktiv auf etwas hingewiesen wurde. Und aus einem antrainierten Instinkt heraus habe ich sofort auf „Abwehr“ geschaltet und meinen Teamkameraden zusammengefaltet, der mir nur etwas erklären wollte.

Sein Kollege erklärte mir dann, dass er mir nur helfen wollte. Zerknirscht habe ich mich entschuldigt und wir haben sehr souverän die Runde noch gewonnen, selbst wenn es mehrmals knapp wurde.

Die Leute heulen leiser

Ganz verschwunden ist der für Gamer mittlerweile recht typische Zank allerdings nicht. Ab und an hatte ich mich immer noch mit jemandem in den Haaren. Meist war das der Jungler, der sich beschwert, dass er so schlechte Team-Mates ja gar nicht verdient.

Wenn ich selbst im Wald unterwegs bin, gibt es immer noch die sporadischen Beleidigungen, wenn man eine Lane nicht oft genug gankt.

Zur Erklärung: Der „Jungle“ verbindet die drei „Lanes“ des Spiels. Der Jungler bewegt sich zwischen diesen Lanes und sieht zu, dass die jeweiligen Teammitglieder dort ihre Widersacher töten können. Das gibt einen Gold- und Level-Vorteil.

Darüber hinaus jedoch war es friedlich. Und selbst, wenn es mal lauter wurde, dann meist nach dem Spiel und nicht in der Runde. Als wüssten mittlerweile mehr Spieler, dass toxisches Verhalten nur den „Tilt“ fördert und eine Niederlage begünstigt.

Aber warum sind plötzlich alle nett?

12 Jahre LoL – Und langsam wird es besser

Riot, das Studio hinter LoL, hat sich über die letzten Jahre viel Mühe gegeben, um toxisches Verhalten einzuschränken. Ein besonders gravierender Schnitt war vermutlich die Deaktivierung des allgemeinen Chats im Spiel.

Das war für mich schon damals ein Grund, warum ich Heroes of the Storm lieber mochte. Denn ohne allgemeinen Chat haben sich die Kollegen mehr aufs Spiel konzentriert und sich nicht mit den Gegnern verbal gezofft.

Bereits zuvor, im Juni 2021, hat Riot jedoch mit dem „Behavioral System“ einige Änderungen eingeführt, die toxisches Verhalten einschränken sollen. Seitdem gibt es etwa mehrwöchige Banns für Spieler, die zu lang AFK gehen und weitere Strafen.

Die ganze Sache geht aber noch weiter zurück. 2012 wurde das „Ehre“-System eingeführt, 2017 erhielt es eine Überarbeitung. Damit können Spieler ihren Kameraden Auszeichnungen geben, was wiederum zu kleinen Belohnungen führt. Und wer sich benimmt wie ein Arsch, der kriegt eben nichts.

So sieht das neue “Honor”-System aus. Bildquelle: RiftHerald.com.

Lieber die Guten belohnen als die Bösen bestrafen

Riot verfolgt seitdem die Strategie, eher positives Verhalten zu belohnen als negatives Verhalten zu bestrafen. Letzteres führt unter Umständen eher zu Trotzreaktionen und nicht zu Einsicht. So etwas ergaben Studien, die Riot selbst durchgeführt hat (via spectrumlabsai.com).

2012 und 2013 hat Riot Games in Millionen Spielen verschiedene Methoden ausprobiert. Im Zuge des “Optimus Experiment” wurden etwa motivierende Nachrichten in verschiedenen Farben getestet und die Reaktion der Spieler ausgewertet.

Das Ergebnis des Experiments war grob: mit dem richtigen Ansporn sind Spieler weniger toxisch. Hier war der Ansporn, durch Nachrichten zu zeigen, dass man mit toxischem Verhalten eher verliert. Oder andersherum: mit negativem Verhalten öfter verliert.

Selbst ich habe das damals gemerkt und mein Verhalten zu diesem Zeitpunkt etwas gemäßigt. Viel öfter habe ich, denke ich, nicht gewonnen, aber angenehmer ist Spielen seitdem alle Male. Mehr zum Optimus Experiment könnt ihr auf der GameStar lesen.

Das alles ging natürlich nicht von jetzt auf gleich, sondern war ein schleichender Prozess, der langsam immer mehr Toxizität aus dem Spiel verbannt hat. Mit einem harten Schnitt von 2 Jahren Pause merkt man das jedoch äußerst gut und direkt.

Einige Fans vermuten sogar, dass der Erfolg von Fortnite zu einer weniger toxischen Community geführt haben soll. Angeblich hat das Battle Royale die ganzen „toxischen Kids“ angelockt und von LoL weggeführt. Ob das stimmt, sei dahingestellt.

Nur warum sind die Leute überhaupt toxisch?

Toxischer LoL-Spieler will sich bessern, fragt um Hilfe und bekommt wertvolle Tipps

Toxisches Verhalten – Eine Gamer-Tradition?

Vor 12 Jahren, zum Release von League of Legends, sah das Internet noch anders aus. Schwarzer Humor und unmoderierte Image-Boards, Foren und Chats gab es überall. Auch auf Videospiele hat kaum jemand groß geachtet, außer eben eine kleine Masse an Gamern.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass viele Gamer damals vor allem auf sich geschaut haben. Und bei einigen entwickelte sich dann eine „Alle anderen sind Idioten“-Mentalität. Diese verhärtet sich irgendwann, stachelt sich gegenseitig auf und verbreitet sich.

LoL als kostenloses Spiel mit einem enorm erfolgreichen Konzept hat sich schnell und weit verbreitet. Dementsprechend viele Spieler wurden angezogen – und darunter eben auch toxische Spieler. Wer darauf keine Lust hatte, ist eben wieder gegangen. War ja nur ein Spiel. Aber der toxische Kern blieb. War ja „ihr“ Spiel.

Dazu kommt, dass LoL von Natur aus hoch kompetitiv ist. Hier spielen Teams aus je 5 Spielern gegeneinander in langen Matches um den Sieg. Klar will man da gewinnen, selbst wenn es um nichts geht – besonders aber in der Rangliste. Da kommt es schnell zum Adrenalinrausch.

Hilfreich war ebenfalls nicht, dass viele Vorbilder sich genau so verhalten haben, wie es eigentlich nicht Usus sein sollte in einem Spiel oder gezeigt, wie schlimm es in LoL aussieht:

Seitdem hat sich jedoch auch sozial viel getan. Gaming rückt seit Jahren stärker in die Mitte der Gesellschaft und immer mehr Augen richten sich auf die Gamer. Natürlicherweise wächst dadurch das Interesse am Thema und ebenfalls daran, es zugänglicher zu machen.

Entwickler sind daran interessiert, nicht mehr nur die „Zocker mit hartem Fell“ anzulocken, sondern alle. Und das geht nur, wenn toxisches Verhalten keinen Platz mehr in modernen Spielen hat.

Was bedeutet „toxisch“ überhaupt? Von Toxizität spricht man, wenn enorm negatives Verhalten an den Tag gelegt wird. Das geht von Beleidigung und Belästigung über Sabotage des eigenen Teams bis hin zu regelrechten Drohungen und Todeswünschen. Ja, das Internet war – oder ist – ein rauer Ort.

Studie sagt: Online-Games sind toxisch – Das sind die 5 schlimmsten

Eine schönere Umgebung für neue Spieler

Ob nun geplant oder nicht, dass genau jetzt die Community von LoL angenehmer ist als früher, kommt nicht nur dem Spiel zugute. Durch die neue LoL-Serie Arcane ist ein frischer Hype um das MOBA entbrannt.

Viele neue Spieler fangen an, viele ehemalige kehren zurück. Zum Beispiel ich und etliche andere Kollegen aus der Redaktion. Dass man sich nicht gleich in der ersten Rune als Hurensohn oder schlimmeres bezeichnen lassen muss, steigert die Motivation.

Anscheinend haben die Maßnahmen genau das bewirkt, was sie sollten. LoL ist netter geworden und als neuer oder ehemaliger Spieler fühlt man sich wieder wohl. Oder zumindest wohler als früher. Die ein oder andere böse Bemerkung gibt es eben immer noch.

Ich bilde mir aber ein, dass LoL und seine Community erwachsener geworden sind. Das zeigt auch Arcane selbst, denn die Serie kann richtig düster sein. Es wäre spannend, wenn es tatsächlich diese Serie ist, die LoL nun zu einem besseren Ort gemacht hat.

