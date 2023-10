LoL: „Das wird legendär“ – Deutscher Twitch-Streamer co-streamt die Worlds 2023

Einer der größten deutschen LoL-Streamer darf dieses Jahr die League of Legends Worlds 2023 auf Twitch co-streamen. Er kündigte dies mit einem verrückten Video an. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Um wen geht es? Der deutsche LoL-Streamer Tolkin wird dieses Jahr offiziell die Worlds 2023 auf Twitch Co-streamen. Co-Streaming ermöglicht es ihm, seine eigenen Kommentare und Perspektiven zu den Worlds hinzufügen und mit seinen Zuschauern zu interagieren.

Die Neuigkeit hat Tolkin mit einem besonders kreativen Video zusammen mit Maxim, Broeki und Sola auf YouTube und Twitter angekündigt.

Hier könnt ihr das Video sehen:

Was zeigt das Video? In diesem Video teilen Tolkin, Broeki und Maxim auf verrückte Art und Weise ihre Vorfreude auf die League of Legends Worlds 2023, die in Korea stattfinden werden. Maxim betont dabei die Bedeutung von Korea als dem Ursprungsland des Esports. Broeki erwähnt die Meta des Spiels und hebt die gefürchtete LeBlanc auf der Toplane hervor, die in den Worlds gespielt werden und stark sein könnte – da die Spieler auf einem älteren Patch spielen.

Tolkin ist begeisterter Faker-Fan und hebt hervor, dass Faker in diesem Jahr erstmal die Worlds in seinem Heimatland spielen wird und das dies ein bedeutendes Ereignis sei. Das Ganze präsentieren die Streamer auf eine amüsante Art, die Tolkin verrückt darstellen lässt. Am Ende des Videos blendet er ein, dass er die Worlds am 09. Oktober co-streamen wird auf seinem Twitch-Kanal – mit den Worten: […] Fast so geil wie Faker.

In den Kommentaren zum Twitter-Post von Tolkin reagieren die User begeistert auf die Ankündigung:

lifefindsuhhway kommentiert: Stark, dann werd ich mir wohl zum ersten Mal in meinem Leben Worlds mit einem deutschen Cast gönnen.

mondi_chan schreibt: OMG!!! Wie geil. Worlds Co Streaming mit Tolkin and Friends. Das wird legendär!!!

sabarion2179 Tolkins Video (via YouTube): Tolkins Augenringe machen dieses Bild eines übermüdeten Verrückten perfekt. Mega nices video.

Es ist noch nicht bekannt, ob weitere deutsche Co-Streamer für die Worlds 2023 angekündigt werden, aber die Vorfreude in der Community ist bereits spürbar. Diese Gelegenheit verspricht, ein aufregendes und unterhaltsames Erlebnis für alle Fans von League of Legends zu werden.

