LoL bestraft toxische Spieler – und damit alle Fans von „ARAM” gleich mit

Riot hat eine Strafe für toxische Spieler in League of Legends eingeführt. Doch die sorgt dafür, dass diese Spieler ihren Frust in ARAMs auslassen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Mit Patch 13.19 hat Riot eine große Änderung am Ranglisten-Modus eingeführt. Ab sofort werden toxische Spieler, die sich besonders schlecht benehmen, mit Strafen belegt, die sie vorübergehend aus Ranglisten-Matches ausschließen. Um wieder am Ranglistenspiel teilnehmen zu können, müssen sie eine festgelegte Anzahl von normalen Matches, ARAMs oder rotierenden Spielmodi wie beispielsweise URF absolvieren.

Doch insbesondere werden anscheinend ARAMs von toxischen Spielern überflutet, die ihre Frustration nun dort auslassen. Spieler sind verärgert und fordern auf, dass toxische Spieler ARAM in Ruhe lassen sollen .

Toxische Spieler geben sich keine Mühe im ARAM, nur um schnell wieder Rangliste zu spielen

Was sagen die Spieler? Die derzeitige Strafe für toxisches Verhalten sieht vor, dass Spieler, die im Ranglistenmodus negativ auffallen, für fünf Spiele gesperrt werden. In dieser Zeit entscheiden sich anscheinend einige Spieler dazu, ARAM als Speedrun zu nutzen – um so schnell wie möglich zurück in die Ranglistenspiele zu gelangen.

Die ARAM-Spieler sind frustriert über die toxischen Spieler, weil sie sich keine Mühe geben würden. Der Spieler LittleMacAteBigMac betont auf Reddit, dass bereits nach einem Tag sein Chat-Fenster mit Nachrichten gefühlt sei, in denen Spieler auffordern, das Spiel schnell zu beenden. Einige würden sogar so weit gehen, ohne Items oder mit merkwürdigen Item-Kombinationen zu spielen – nur um das Spiel so rasch wie möglich zu beenden.

Dazu schreibt er auch:

[…] Es macht mich fertig, weil ARAM wesentlich weniger toxisch ist als Kluft der Beschwörer und für manche Leute die ideale Art ist, League zu spielen. Jetzt ist es eine gute Möglichkeit für die toxischen Typen, Stress abzubauen […] ,ohne Angst zu haben, dass ihr Rang bestraft wird. […] Lasst Aram in Ruhe.[…] LittleMacAteBigMac via Reddit

Auch andere Spieler sind zunehmend frustriert und äußern ihre Unzufriedenheit auf Reddit, während sie gleichzeitig mögliche Lösungsansätze vorschlagen:

Boredy0 schreibt: Keine Ahnung, warum sie es auf 5 Spiele statt auf 3 Siege angesetzt haben, jeder konnte es kommen sehen, dass die Leute einfach versuchen würden, so schnell wie möglich zu verlieren.

bearingtoon12 schlägt Folgendes vor: Die Tatsache, dass sie die ungezogenen Spieler in der Warteschlange mit dem Rest der Spieler für Normals und Arams zusammenbringen, ist absolut verrückt. Steckt sie alle in eine Lobby gegeneinander.

DazeandConfusedTuna hat es satt und schreibt: Das ist die einzige Art und Weise, wie ich League noch spiele, und ehrlich gesagt habe ich nicht vor zurückzukehren, solange sie diese Strafe nicht in eine andere umwandeln. Der Grund, warum ich immer noch ARAM spiele, liegt an der geringen Toxizität, daher passt es mir überhaupt nicht, dass Riot mein Spielerlebnis ruiniert.

Insgesamt ist die Unzufriedenheit in der League-of-Legends-Community in Bezug auf die aktuellen Veränderungen im Ranglistensystem und deren Auswirkungen auf ARAM-Spiele deutlich spürbar. Die Spieler sehnen sich nach einem angenehmen und fairen Spielerlebnis.

Es liegt nun an Riot, die Rückmeldungen und Anliegen der Spieler ernst zu nehmen und gegebenenfalls weitere Anpassungen am Ranglistensystem vorzunehmen.

