Kombination zweier LoL-Champions zeigt ein simples, aber geniales Play: „Wie ist da vorher niemand drauf gekommen?“

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Kennt ihr gute Synergien oder Kombinationen von Champions oder Items, die noch nicht so bekannt sind? Dann schreibt sie uns in die Kommentare. Durch den ständigen Release neuer Champions entstehen auch regelmäßig neue Combo-Ideen.

Neben LoL, TFT und Co. sollen in Zukunft auch andere Spiele im LoL-Universum erscheinen. Eins davon ist das Crafting-Abenteuer Bandle Tale. Den Trailer dazu seht ihr hier:

In League of Legends gibt es viele Kombinationen zwischen Champions. Viele Fähigkeiten funktionieren einfach miteinander, und mit der Zeit werden neue Combos entdeckt, sei es mit neuen Items oder neuen Champs. Auf Twitter wurde eine simple, aber ebenso geniale Combo zwischen zwei Champs gezeigt.

