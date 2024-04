LoL: Faker entschuldigt sich nach 11 Jahren erstmals für Niederlage, obwohl er nichts dafür kann

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wofür entschuldigt sich Faker? Faker, ein langjähriger Profi in League of Legends , entschuldigte sich nach einer Niederlage seines Teams – dies war das erste Mal in seiner elfjährigen Karriere, dass er eine solche Geste machte.

Faker entschuldigte sich nach einer Niederlage seines Teams T1, was zugleich das erste Mal in seiner elfjährigen Karriere war.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to