Einer der größten Flops von Hollywood brachte „nur“ 15 Millionen Dollar Gewinn, obwohl 6 Stars mitspielten

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Aufgrund der damals so schlechten Kinozahlen ist eine Fortsetzung der Saga aktuell sehr unwahrscheinlich. Dabei würde die Buchreihe mit insgesamt 16 Bänden eine umfangreiche Vorlage liefern, die allein vom Umfang her sogar als Basis einer Serie dienen könnte.

Wie viel spielte der Film in den Kinos ein? Der weltweite Bruttoertrag des Films beträgt rund 125 Millionen Dollar. Das klingt zuerst nach einer großen Summe Geld. Jedoch wurde auch viel in das Projekt investiert: Das Budget wird auf 110 Millionen Dollar geschätzt (via imdb ).

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Insert

You are going to send email to