Wer nicht auf den 2. Teil von Dune warten möchte, kann sich diesen Anime jetzt alternativ auf Netflix anschauen

Das Erlöserthema aus Dune, das dort den Protagonisten Paul Atreides umtreibt, findet sich auch in Nausicaä wieder. In Dune ist dieses jedoch kritischer aufgearbeitet als im Anime. Darüber kann man aber hinwegsehen, weil andere moralische Themen, wie die Zerstörung von Lebensraum und Natur, stark behandelt werden.

Die Menschen kleiden sich in lange, lockere Gewänder, die sie vor der Witterung in der Wüste schützen.

Der Großteil der Erde ist vom „Meer der Fäulnis“ verschlungen, einem giftigen Pilzwald, der sich immer weiter ausbreitet. Es gibt nur noch wenige Orte, an denen Leben für den Menschen möglich ist, aber auch diese drohen zu überwuchern. Schuld daran ist ein alter Krieg, in dem die Menschen künstliche Maschinen einsetzten, die den Giftwald entstehen ließen.

