5 Anime-Klassiker, die jeder gesehen haben sollte

Anime gibt es wie Sand am Meer – und das nicht erst seit gestern. Doch einige der wichtigsten Klassiker dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Genau 5 solcher Anime-Klassiker, die jeder gesehen haben sollte, empfehlen wir euch hier auf MeinMMO.

Auch wenn Anime in den letzten Jahren erst so richtig im Mainstream angekommen sind und ihr auch eure Nicht-Anime-Fans mit dem Medium verführen könnt, gibt es die Serien natürlich schon deutlich länger. Den ersten richtig großen „Boom“ erlebte das Medium in den 1990er-Jahren (auch wenn es natürlich vorher schon viele Serien gab) und vieles, was ihr in modernen Serien seht, hatte in den 90ern seinen Ursprung.

Ein Blick in die Klassiker ist immer lohnenswert, denn auch hier verstecken sich spannende Geschichten und einige der originellsten Handlungen, die seither zahllos abgewandelt und kopiert wurden.

Wir stellen euch hier 5 Anime-Klassiker vor, die auch mehrere Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung klare „Pflicht-Serien“ sind und die jeder Weeb gesehen haben sollte.

Neon Genesis Evangelion

Alternative Namen: Shinseiki Evangelion

Erscheinungsjahr: 1995 – 1996

Genres: Drama, Action, Mecha

Episoden: 26

Stream verfügbar auf: Netflix

Worum geht’s bei dem Anime? Neon Genesis spielt in einer alternativen Zukunft der Welt. Nachdem bei einer riesigen Explosion die Erde verwüstet wurden, wird sie regelmäßig von „Engeln“ angegriffen. Zur Abwehr dienen große Kampfroboter namens „EVA“, die mit dem Verstand der Piloten synchronisiert werden müssen, was nur bei wenigen Jugendlichen möglich ist. Der Protagonist Shinji ist einer dieser Piloten und muss mit der Verantwortung und den sich langsam aufdeckenden Machenschaften hinter den Engeln, den EVAs und seiner Familie zurechtkommen.

Wer das hier erwähnte Original gesehen hat und noch mehr will, sollte sich danach auch die neueren Filme anschauen. Die zeigen eine fortgeführte und abgewandelte Handlung und entsprechen eher moderneren Animationsstilen.

Warum muss man den Anime gesehen haben? Neon Genesis Evangelion ist auch fast 30 Jahre nach seinem Release einer der tiefgründigsten Anime mit packender Story und vielschichtigen Charakteren, die selbst bei einer zweiten oder dritten Betrachtung noch neue Seiten offenbaren.

Dabei hatte NGE für damalige Verhältnisse frische Ansätze und schreckt auch vor einigen verstörenden Szenen nicht zurück, die manch einem Anime-Novizen noch Jahrzehnte später im Kopf hängenbleiben.

Wer „jüngere“ Mecha-Serien mit viel Story, wie etwa “Darling in the FranXX” mag, der ist hier gut aufgehoben und lernt, woher das Genre eigentlich kommt.

Cowboy Bebop

Alternative Namen: /

Erscheinungsjahr: 1998 – 1999

Genres: Action, Krimi, Sci-Fi

Episoden: 26

Stream verfügbar auf: Netflix

Worum geht’s bei dem Anime? Cowboy Beebop spielt in der Zukunft, im Jahr 2071. Die Menschheit ist inzwischen auf zahlreiche Planeten expandiert und hat sich über den Weltraum ausgebreitet. Doch diese Welten werden von Kriminalität und Korruption heimgesucht. Daher werden Kopfgeldjäger immer wichtiger. Diese sogenannten „Cowboys“ werden überall eingesetzt, um Konflikte zu beseitigen – nicht immer ganz im Sinne des Gesetzes. Die Serie verfolgt die beiden Cowboys Spike Spiegel und Jet Black, die im Laufe der Episoden noch um weitere Crew-Mitglieder ergänzt werden.

Warum muss man den Anime gesehen haben? Cowboy Bebop ist einer der bekanntesten Vertreter aus dem FreeTV, mit dem viele wohl aufgewachsen sind. Dabei hat Cowboy Bebop es geschafft, trotz seiner relativ episodischen Erzählweise, eine durchgehende Handlung zu erzählen, die einfach fesselt. Action, Spannung und Krimi halten sich die Waage, aber auch eher emotionale Momente kommen vor, die auch nach Jahrzehnten noch überzeugen – und vielleicht etwas über die sehr sonderbare Real-Verfilmung hinwegtrösten.

