Steam: Warum Herrscher im Mittelalter mit Excel-Tabellen und Inzest den Messias aus Dune erschaffen

Auf Steam ist die Mittelalter-Simulation Crusader Kings 3 (PC, PS5, Xbox Series) seit Jahren ein Dauerbrenner. Im Spiel gibt es zahllose Erfolge, aber die Spieler verfolgen zudem ein selbstgestecktes Ziel: Sie züchten den Kwisatz Haderach, den Messias aus dem SF-Epos Dune.

Was ist der Kwisatz Haderach in Dune?

Der Kwisatz Haderach („Die Verkürzung des Weges“) ist ein mystisches Wesen: Ein genetisch optimierter Übermensch, der die besten Eigenschaften der verschiedenen Gruppen in Dune in sich vereint. So soll er etwa eine Art männliche Bene Gesserit sein, der an genetisch verschlossenes Wissen gelangen kann.

Die Bene Gesserit arbeiten seit Ewigkeiten an der Züchtung des Kwisatz Haderach, indem sie verschiedene Blutlinie kreuzen. Sie verheiraten Angehörige des Ordens mit Adelshäusern. Denn die Schwestern können entscheiden, welches Geschlecht ihre Nachkommen haben soll.

Weil sich aber eine Figur in Dune querstellt und gegen den Zuchtplan handelt, erscheint der Kwisatz Haderach eine Generation zu früh. Das bringt die Pläne der Schwesternschaft durcheinander und es entspinnt sich der Konflikt, mit dem die Dune-Saga beginnt.

Was ist der Kwisatz in Crusader Kings 3? In Crusader Kings 3 spielt man den Herrscher einer Adelsfamilie. Wenn man zwangsläufig stirbt, setzt man die Partie als sein Erbe weiter. So kann das über 600 Jahre und etwa 20 Generationen gehen. Als Oberhaupt der Familie entscheidet man, wer wen heiratet.

Daher nehmen die Spieler die Rolle der Bene Gesserit ein und kreuzen Blutlinie, um in weiteren Generationen immer bessere Erben zu generieren.

Denn in Crusader Kings gibt es 6 vererbbare positive Eigenschaften – Spieler verheiraten also etwa einen intelligenten Mann mit einer intelligenten Frau und hoffen darauf, dass deren Nachkommen dann genial werden. Das ist der wertvollste Bonus im Spiel.

Eine Figur, die über alle positiven Eigenschaft verfügt, nennen die Spieler von Crusader Kings schon seit vielen Jahren „den Kwisatz Haderach.“

Spieler von Crusader Kings 3 zeigen ihren Messias und ihre Zucht-Programme

Welche Ausmaße nimmt das an? Wenn man sich in der Community umsieht, taucht der „Kwisatz Haderach“ ständig auf. Die Spieler sind stolz auf ihre „Zuchtprogramme“.

In einem Post aus dem September 2020 sagt ein Spieler, er habe 400 Jahre lang ein „Zuchtprogramm“ absolviert, er präsentiert stolz seinen „Kwisatz Haderach“, einen italienischen Kaiser mit herausragenden Werten.

Ein Spieler zeigte im November 2019 sein „Bene Gesserit Blutlinien Projekt“: Er hatte in einer Excel-Tabelle angelegt, welche Nachkommen welcher Blutlinie geboren sind, wie alt sie sind (mit zunehmendem Alter sinkt die Fruchtbarkeit bei Frauen, mit 45 endet sie) und wer wen geheiratet hat.

Im August 2021 postete ein anderer Spieler einen frisch geborenen Kwisatz Haderach und forderte: „Es sollte ein Achievement dafür geben.“

Crusader Kings 3: Genetik leicht gemacht – So erschaffst du deinen eigenen Messias

Wie züchtet man den Kwisatz Haderach? Inzest ist die einfachste Möglichkeit, dafür muss man eine eigene Religion gründen, die Heiraten ohne jegliche Einschränkung erlaubt. Polygamie hilft zusätzlich (via GameStar).

Genetik ist ein wie Lottso spielen: Wer seine Chancen auf den Jackpot erhöhen will, muss möglichst viele Lose an den Start bringen, also viele Nachkommen erzeugen.

Das kann schon mal zu blutigen Erbschlachten führen – aber irgendwas ist ja immer.

Als Herrscher sorgt man dafür, dass eigenen Abkommen Titel erhalten, denn nur im eigenen Herzogtum oder in der eigenen Grafschaften vermehren sich die Sprösslinge zuverlässig. In den ersten zwei Generationen fängt man an, sich selbst und die eigenen Nachkommen mit Fremden zu verheiraten, die positive genetische Eigenschaften aufweisen.

Ab der 3. Generation fängt man damit an, die eigenen Nachkommen untereinander zu verheiraten oder die KI macht das in den weiter entfernten Zweigen des Stammbaums von alleine.

Dazu wählt man bei den Dynastie-Eigenschaften „Blut“ aus, was die Spielweise weiter begünstigt und dazu führt, dass die eigenen Nachkommen mit besseren genetische Eigenschaften in die raue Welt des Mittelalters starten.

Auf diese Weise sollte man etwa in der 5. oder 6. Generation seinen eigenen Kwisastz Haderach erhalten, der durch ein Event die Blutlinie noch weiter stärkt.

In diesem Spiel bekam ich in der 6. Generation den Kwisatz Haderach , als es mir gelang, neben Genial (das Hirn) und Wunderschön (die Rose) auch die Stärke -Fähigkeit mit in die Hauptblutlinie hineinzukreuzen. Der Hase steht für fruchtbar , lässt Figuren 5 Jahre länger leben und erhöht die Fruchtbarkeit.

Crusader Kings 3 belohnt extremen Inzest mit besonderem Erfolg: Perfekter Kreis

Kann da auch was geschehen? Ja, natürlich. Wer enge Verwandte kreuzt, geht das Risiko ein, dass genetische Missbildungen entstehen. Der „Inbred“-Trait (Inzest) macht einen Charakter durch schwere Mali relativ nutzlos. Er schlägt auch auf die Gesundheit, so dass die entsprechenden Charaktere oft jung sterben.

Allerdings bietet Crusader Kings 3 auf der anderen Seite einen Anreiz für diese Spielweise. So gibt es die Fähigkeit „Reinblütig“, die Chancen auf „Inbred“ halbiert und weitere Boni gibt.

Zudem gibt es eines der begehrtesten Achievements in Crusader Kings 3 „Perfect Circle“, das auf den Spruch: „Wenn dein Stammbaum wie ein Kreis aussieht“ anspielt.

Für dieses Achievement braucht man einen Charakter der statt 14 verschiedenen Personen im Stammbaum (2 Eltern, 4 Großeltern, 8 Urgroß-Eltern) nur 2 von jeder Sorte hat.

Ein Spieler auf reddit erklärt den Plan (via Reddit):

Bekomm ein Kind mit deiner Tochter

Bekomm zwei Kinder mit deiner Enkelin, ein Junge und ein Mädchen

Verheirate sie miteinander und stell sicher, dass sie ein Kind bekommen

Tritt ab, damit du als deren Kind spielen kannst

Pass auf, dass dir keine Hörner aufgesetzt werden

Da war die Methode der Bene Gesserit, deren Pläne sich über Jahrtausende erstreckte, schon deutlich ausgefeilter, dauerte aber auch viel länger.

Ist das nicht alles ein bisschen … krank? Jap, ist es. Ein Running Gag in der Steam-Community von Crusder Kings 3 ist es, Bilder ihrer Tochter-Enkelin-Urenkelin-Schwesterehefrau zu posten und die skurrilen Abenteuer, die sie mit ihnen erleben.

Mehr zu den Kapriolen, die Crusader Kings 3 schlagen kann, wenn man es etwas übertreibt, haben wir in diesem Artikel aufgeführt:

