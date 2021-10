Blizzard streicht Witze und beliebte Flirtsprüche aus WoW

Jetzt streicht Blizzard auch noch Witze und Flirtsprüche im in World of Warcraft. Viele der uralten Sprüche sind verschwunden.

Das große Abwandeln von Inhalten in World of Warcraft geht weiter. Auf dem PTR von Patch 9.1.5 wurden neue Änderungen oder eher Streichungen gefunden. Einige der beliebten Witze und Flirtsprüche der Charaktere sind verschwunden – sie kommen schlicht nicht mehr vor.

Was wird gestrichen? Wer mit dem englischen Client auf den PTR von Patch 9.1.5 einloggt, dem werden einige Änderungen auffallen. Nachdem zuvor Bilder von Frauen, Sex-Dienerinnen und sogar Untote verändert wurden, folgen nun auch Witze und Flirtsprüche. Viele eher anzügliche Sprüche und Witze wurden aus dem englischen Client gestrichen – die entsprechenden Witze werden einfach nicht mehr vorgetragen, wenn man /silly (/witz) oder /flirt (flirten) eingibt.

Einige der betroffenen, englischen Witze sind:

Männlicher Pandaren: „Nice pants. What’s the drop rate?“ „Hey, hot stuff. Want to try breeding in captivity?“

Weiblicher Zwerg: „I’ll have you know I can flatten steel with my thighs.“

Männlicher Tauren: „Free rides for the ladies.“ „Y’know, older bulls really only have one function.“

Weiblicher Tauren: „I’ve got big, soulful eyes, long eyelashes and a wet tongue. What more could a guy want?“ „One time I laughed so hard I milked all over the floor.“



Das sind nur ein paar Beispiele, bei vielen Völkern wurden Witze und Flirtsprüche entfernt.

WoW soll sich an die aktuelle Werte und Vorstellungen der Entwickler anpassen

Warum macht Blizzard das? Vor ein paar Tagen hatte Blizzard erst eine Erklärung dazu abgegeben, warum so viele alte Inhalte abgeändert oder gestrichen werden. Es geht den Entwicklern vor allem darum, ein 15 Jahre altes Spiel an die aktuellen Werte und Vorstellungen der Entwickler anzupassen. Jeder soll sich in World of Warcraft willkommen fühlen – Witze sollen inklusiv sein und nicht niederschmetternd. Mehr zur Begründung der Entwickler haben wir hier für euch:

WoW erklärt die Änderungen, verspricht neuen, sexy Dämon für Hexenmeister(innen)

Gilt das auch für die deutschen Witze und Sprüche? Das ist noch nicht ganz klar. Da viele Witze und Flirtsprüchen in der englischen Version auf Wortwitzen basieren, die man nicht 1:1 ins Deutsche übersetzen kann, haben die Charaktere in den verschiedenen lokalisierten Versionen – wie etwa der deutschen – mitunter ganz andere Sprüche und Witze wie in der englischen Variante. Es ist also davon auszugehen, dass auch bei den deutschen Witzen und Flirtsprüchen abgewägt wird, welche erhalten bleiben und welche deaktiviert werden.

Gibt es Ersatz für die fehlenden Sprüche? Das ist eine gute Frage. Zwar hat Blizzard dazu bisher nichts verraten, allerdings könnte es schwierig sein, neue Sprüche hinzuzufügen, um die gelöschten zu ersetzen. Das liegt vor allem daran, dass die Synchronsprecher die ursprünglichen Texte mitunter vor über 15 Jahren aufgenommen haben. Ob man die alle noch einmal unter Vertrag nehmen kann – oder schlicht alle noch berufstätig sind – ist zu bezweifeln.

Neue Sprüche würden also vermutlich erfordern, dass die ganze Vertonung eines Charakters neu aufgenommen wird und das würde wohl nochmal ganz andere Probleme mit sich bringen. Immerhin hängen viele Spieler an den bekannten Stimmen ihres Charakters.

Was haltet ihr davon, dass Blizzard jetzt auch Flirtsprüche und Witze deaktiviert? Ist das in Ordnung, um World of Warcraft den modernen Gegebenheiten anzupassen? Oder findet ihr die Änderungen nur noch albern?