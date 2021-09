Mit Patch 9.1.5 gibt es viele Verbesserungen in World of Warcraft. Sogar das Sterben wird ein wenig angenehmer.

Auch wenn die Schattenlande das Jenseits von World of Warcraft darstellen, kann da so manch ein Held leicht das Zeitliche segnen. Obwohl die meisten Spieler schon lange die Fähigkeit zu Fliegen freigeschaltet haben, sieht das beim Tod besonders blöd aus – dort läuft man nämlich weiterhin zu Fuß zur Leiche zurück. Das nervt und frisst viel Zeit – aber das hat mit Patch 9.1.5 endlich ein Ende.

Was ist das Problem? In den Schattenlanden zu sterben ist gar nicht so schwer. Mal einen Elite-Gegner zu viel gepullt, mal ein Scharmützel im PvP nicht überlebt oder einfach mit zu viel guter Laune von der Klippe gesprungen und vergessen, welcher Hotkey denn Levitieren auslöst.

Bisher war es so, dass man danach vom Friedhof zu seiner Leiche laufen muss – und zwar zu Fuß. Das ist allerdings in einigen Gebieten der Schattenlande ziemlich anstrengend, besonders in Revendreth. Dort findet viel auf unterschiedlichen Ebenen statt, sodass man auch als Geist plötzlich Fahrstühle benutzen muss und lang Umwege in Kauf nimmt. Kein schönes Gefühl.

Wie behebt Blizzard das? Mit Patch 9.1.5 könnt ihr auch als Geist in den Schattenlanden fliegen. Wenn ihr also sterbt, steigt ihr direkt auf ein Flugreittier und könnt somit viel schneller zu eurer Leiche zurückkehren. Damit überfliegt ihr einfach Klippen, große Gebäude und andere Hindernisse und seid nebenbei noch viel schneller als zu Fuß.

Laufwege und die Zeiten bis zum Erreichen der Leiche reduzieren sich somit um 80 % bis 90 %, je nach Distanz zum Friedhof.

Wo geht das nicht? Auch in Patch 9.1.5 kann bei einem Tod im Schlund oder in Korthia nicht geflogen werden. Hier müssen Geister weiterhin zu Fuß zurück zu ihrer Leiche stiefeln. Da sowohl Korthia als auch der Schlund recht übersichtlich sind, ist das da nicht so störend wie in den anderen vier Gebieten der Schattenlande.

Wann kommt das? Ein genaues Release-Datum für Patch 9.1.5 gibt es noch nicht. Allerdings ist das Update bereits auf dem PTR spielbar, sodass die Entwicklungszeit grob absehbar ist. Realistische Schätzungen gehen von einem Release Mitte Oktober aus. Bis dahin müsst ihr auch weiter zu Fuß zu eurer Leiche zurückkehren – dann hat zumindest diese Qual endlich ein Ende.