WoW-Umfrage: Horde und Allianz zusammen – Soll Blizzard das ermöglichen?

Horde und Allianz in World of Warcraft – Gemeinsam auf Abenteuern. Könnte das klappen? Wir wollen eure Meinung wissen!

Vor einigen Tagen hatte Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft, über das Thema des Cross-Faction-Spiels gesprochen. Auch wenn die Thematik eigentlich nur am Rand vorkam, ist es doch ein Punkt, über den die Community ausgiebig und angeheizt diskutiert.

Immerhin gab es knapp 100 Kommentare von euch zu diesem Thema. Wir wollen genauer wissen, wie das bei euch, den Lesern von MeinMMO, aussieht. Seid ihr dafür oder dagegen, dass Horde und Allianz gemeinsam spielen können?

Was ist Cross-Faction-Spiel in WoW? Vor allem in den englischsprachigen Foren spricht man häufig von „Cross-Faction-Play“. Das bezeichnet die Idee, dass Spieler von Horde und Allianz sich gemeinsam zu Gruppen zusammenfinden können und Abenteuer erleben, wie es aktuell nur Spieler der gleichen Fraktion können.

Möglichkeiten wären etwa:

Als Gruppe gemeinsam Dungeons besuchen.

Als großer Schlachtzug gegen die härtesten Feinde des Spiels antreten.

Zusammen ein gemischtes Arena-Team gründen.

Einfach gemeinsam Quests in der offenen Welt erledigen.

Im PvP gibt es schon ein bisschen davon, denn seit vielen Jahren hat World of Warcraft einen „Söldnermodus“. Wenn die Wartezeiten für Schlachtfelder bei einer Fraktion zu hoch sind, können Mitglieder der Horde etwa als Söldner bei der Allianz mitspielen und so die Wartezeiten für alle verkürzen.

Ein bisschen „gemeinsames Spielen“ gibt es in WoW ohnehin schon. Wer nicht gerade im Kriegsmodus unterwegs ist, der hat sicher schon das eine oder andere Mal mit einem Mitglied der anderen Fraktion auf einen seltenen Feind eingeprügelt oder Seite an Seite eine Quest abgeschlossen.

Auch im Auktionshaus kann man mehr oder weniger friedlich miteinander umgehen, denn Horde und Allianz teilen sich seit einer Weile den gleichen Pool an Items. Wenn ihr also ein paar Tausend Gold im Auktionshaus von Sturmwind lasst, könnte es sein, dass ihr ganz ohne Absicht die Kriegsanstrengungen der Horde unterstützt habt.

Friede, Freude, Eierkuchen! Warum also kein Cross-Faction-Play?

Was spricht für Cross-Faction-Play? Eine Reihe von Punkten sprechen für Crossplay, so würde:

Die Spielerschaft zu einem großen Pool geeint, was auf beiden Seiten die verfügbaren Spieler für Unternehmungen erhöht.

Wartezeiten in den meisten Aktivitäten würden reduziert werden.

Spannungen zwischen den Spielern beider Seiten würden gelöst, es gibt weniger „Horde gegen Allianz“-Streit im Forum.

Spieler müssten sich nicht von ihrer Fraktion verabschieden, um mit Freunden zu spielen, die auf der anderen Seite unterwegs sind.

Was spricht gegen Cross-Faction-Play? Allerdings gibt es auch ein paar Argumente, die gegen gemeinsames Spielen der beiden Fraktionen sprechen. Dazu gehört:

Aufweichung einer der Kernsäulen von World of Warcraft – die Feindseligkeit zwischen Horde und Allianz ist für viele ein wichtiger Bestandteil des Spiels.

Manche Spieler identifizieren sich stark mit der Horde oder der Allianz und wollen dort keine Vermischung.

Technisch dürfte das mit viel Aufwand bei der Umsetzung verbunden sein, die ganze Welt und deren Quests so zu verändern, dass Spieler beide Fraktionen sie annehmen können.

Umfrage: Sollten Horde und Allianz gemeinsam spielen können?

Aber kommen wir nun zu euch! Wir wollen wissen, was haltet ihr denn von der Idee, dass Horde und Allianz gemeinsam spielen können? In welchem Ausmaß sollte das möglich sein und wo sollte es Restriktionen geben? Nehmt an der Umfrage teil und lasst es uns wissen.

Wenn ihr eure Antwort noch ein wenig genauer begründen wollt, dann lasst doch gerne einen Kommentar unter diesem Artikel und verratet uns, warum genau ihr dafür oder dagegen seid, das Horde und Allianz gemeinsam Abenteuer erledigen können.

Mit etwas Glück wird euer Kommentar in einem zukünftigen Artikel zur Auswertung der Umfrage hervorgehoben.