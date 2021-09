Viele WoW-Spieler träumen davon, dass Horde und Allianz gemeinsam spielen können. Der Game Director äußerte seine Gedanken dazu.

Der Konflikt zwischen Horde und Allianz war lange Zeit ein wichtiger Aspekt von World of Warcraft. Doch im Laufe der Jahre wurde das immer weiter aufgeweicht. Schon seit mehreren Erweiterungen wünschen sich einige Spieler, dass Horde und Allianz gemeinsam in die Schlacht ziehen können, Gruppen bilden und gemeinsam Abenteuer bestreiten dürfen. Jetzt hat sich Game Director Ion Hazzikostas dazu zu Wort gemeldet.

Was ist das Problem? Seit jeher ist die Spaltung in Horde und Allianz eine wichtige Säule in World of Warcraft. Rot oder blau, Orc oder Mensch, Sturmwind oder Orgrimmar. Viele Spieler identifizieren sich sehr mit ihrer Seite und doch bringt diese strikte Trennung auch Probleme. So wird der verfügbare Pool an Spielern, etwa für Dungeons oder Raids, halbiert.

Auch weil manch einer einfach nicht seine Seite wechseln möchte, etwa aufgrund der Gilde oder einfach langjähriger Gewohnheit, fällt es schwer, das zurückzulassen.

Daher lautet er Wunsch: Cross-Faction-Spiel soll ermöglicht werden, Horde und Allianz sollen gemeinsam Dungeons, Raids oder Arena spielen können.

Was hat der Game Director gesagt? Eigentlich ging es in dem Gespräch um Pakte und wieso die jetzt doch auf einmal frei gewechselt werden können (mit Patch 9.1.5). Hazzikostas erklärte dazu:

Die Story und die Welt-Fantasie sind extrem wichtig und es ist ideal, wenn sie auf einer Linie mit dem Gameplay sind, aber wenn allein Story-Überlegungen frustrierende Mechaniken vorgeben, dann ist das ein Konflikt, den wir zugunsten des Gameplays lösen müssen.

Darauf fragte der Nutzer MajicMundl dann: „Gilt das auch für Cross-Faction-Gameplay?“ Er bezog sich damit auf eine Möglichkeit, dass Horde und Allianz gemeinsam spielen können.

Hazzikostas erwiderte darauf dann:

Das tut es. Die Betonung weiter oben liegt auf dem Wort ‘Allein’. Die Teilung in Fraktionen ist mehr als nur die Handlung. Es gibt hier keine einfache Lösung, aber besonders, wenn es um den Zugang zu Endgame-Systemen wie Mythisch+ oder Raids geht, dann ist so eine Barriere ein großes Problem, von dem wir wissen, dass wir es angehen müssen.

Man denkt also offenbar zumindest über Lösungen nach und ist der Thematik nicht vollkommen abgeneigt.

Was meint Hazzikostas damit? Wenn Hazzikostas davon spricht, dass es mehr als nur Story ist, die für die Trennung der Fraktionen bedeutend, dann spielt er dabei auf die ganze Spielwelt an. Immerhin würden fraktionsübergreifende Gruppen eine ganze Reihe von Fragen und mitunter unlogische Vorfälle ans Tageslicht bringen. Ein paar davon wären:

Können Allianz-Spieler, die in einer Horde-Gruppe sind, einfach friedlich in den Horde-Städten sein?

Was ist mit Quests, in denen Allianz-Spieler aufgefordert werden, Horde-Charaktere zu töten? Würde das ein Horde-Charakter erledigen?

Ist ein Allianz-Charakter plötzlich „freundlich“ bei den Horde-Fraktionen, wenn er mit diesen Questen will, damit er die Quests überhaupt annehmen kann?

Sollte das System nur in abgeschlossenen Gebieten, wie Instanzen oder Raids funktionieren?

Diese und viele weitere Fragen müssten erst genau überdacht und umgesetzt werden. Das würde nicht weniger als eine ganze Umgestaltung der World of Warcraft erfordern.

Ewiger Krieg – oder sollte man gemeinsam spielen können?

Warum wollen die Spieler zusammen spielen? Gründe dafür gibt es viele. Ein Argument ist, dass manche einfach auf unterschiedlichen Seiten spielen und keiner seinen geliebten Hauptcharakter aufgeben oder die Fraktion wechseln möchte. Ein anderes Argument ist mythisches Raiden, auch wenn das nur einen sehr kleinen Teil der Spieler betrifft. Dort ist es seit jeher so, dass eine Fraktion extrem beliebt ist, während auf der anderen Seite sich nur wenige Spieler finden.

Zu guter Letzt erscheint es für viele Sinn zu ergeben, dass Horde und Allianz das Kriegsbeil endlich beilegen und gemeinsam Abenteuer bestreiten. Im Kriegsmodus oder auf den Schlachtfeldern kann diese Rivalität ja weiterhin ausgelebt werden.

Wann könnte das kommen? Sollte sich World of Warcraft zu diesem Schritt entschließen, dann wird das wohl kaum mit einem kleinen Patch innerhalb einer laufenden Erweiterung geschehen – dafür wären die notwendigen Anpassungen einfach zu groß. Ein möglicher Zeitpunkt wäre der Release einer neuen Erweiterung oder der vorausgehende große Pre-Patch, der oft schon neue Systeme mit sich bringt.

Im günstigsten Fall für die Befürworter könnte so etwas also mit Patch 10.0 aufschlagen, den wir wohl nicht vor Herbst 2022 sehen – vermutlich wohl eher noch später. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Hättet ihr Lust, gemeinsam mit der anderen Fraktion Dungeons und Raids bewältigen zu können?