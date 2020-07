WoW schränkt mit Shadowlands meine Freiheit ein – ich find’s super

Pakte in WoW Shadowlands sind eine permanente Wahl, die Spieler einschränken wird. Weniger Freiheit? Cortyn von MeinMMO findet das sogar richtig gut.

Schon vor dem Shadowlands-Release wird rund um die neue Erweiterung von World of Warcraft viel diskutiert. Die Pakte sind ein wichtiger Teil der Spielerfahrung, wenn nicht sogar das große Kern-Feature. Doch Spieler werden damit zu einer Entscheidung gedrängt, die sie eigentlich gar nicht treffen wollen. Denn an jedem Pakt hängen unterschiedliche Boni und Fähigkeiten. Viele sehnen sich danach, immer frei wechseln zu können, um permanent optimal vorbereitet zu sein. Die Wahl des Paktes sorgt schon jetzt für Frust.

Ich finde, dass gerade dieser Zwang, an eine Entscheidung gebunden zu sein, etwas ist, das World of Warcraft guttun würde.

Das sind die Pakte: In WoW Shadowlands gibt es in jedem der vier neuen Gebiete einen Pakt. Auf der Maximalstufe muss der Spieler sich für einen der Pakte entscheiden und bekommt dann Zugriff auf zahlreiche Inhalte. Das sind nicht nur Story-Quests, sondern vor allem auch Seelenbanden (eine Art zweiter Skillbaum) und zwei exklusive Fähigkeiten, die nur der entsprechende Pakt bieten kann.

In Shadowlands geschieht eine ganze Menge.

Was ist das Problem? Pakte lassen sich nur mit viel Aufwand wechseln. Da jedoch „Player Power“ an die Pakte geknüpft ist, also tatsächliche Fähigkeiten, fürchten viele Spieler, eine falsche Entscheidung zu treffen. Damit geht die Angst einher, nicht „optimal“ spielen zu können.

Game Director steht zur Design-Entscheidung

In einem recht langen Gespräch mit dem Streamer Preach sprach der Game Director Ion Hazzikostas auch über die Pakte. Das ganze Gespräch ist recht interessant, ist also definitiv einen Blick wert.

Im Interview verteidigt Hazzikostas das Design der Pakte und auch die Pläne, den Pakt nicht so einfach Wechseln zu können. Da führt er gleich mehrere Punkte an:

Pakte sollen eine grundlegende Entscheidung der Charakter-Identität sein, ähnlich wie die gewählte Klasse oder das gewählte Volk. Beides lässt sich im Verlauf des Spiels nicht mehr ändern. Eine (nahezu) permanente Entscheidung ist beabsichtigt.

Die ganze Story der Schattenlande basiert darauf, dass die Spieler sich am Ende einem der Pakte anschließen und den anderen nicht zur Verfügung stehen. Das aufzuweichen würde die Geschichte verwässern, die erzählt werden soll.

Spieler können schon sehr viele Anpassungen vornehmen. Vor jedem Boss die Talente anzupassen, andere Ausrüstung anzuziehen und die Essenzen auszutauschen ist schon jetzt eine ganze Menge. Noch mehr solcher Entscheidungen „während des Contents“ will man vermeiden.

Die Kyrianer – einer der möglichen Pakte.

Preach hingegen argumentiert damit, dass für ihn einen großen Teil des Reizes ausmacht, sich mit anderen Spielern zu messen. Dafür benötigt es aber ein „faires Spielfeld“ bei dem alle Spieler die gleichen Voraussetzungen haben. Das sei aber nur möglich, wenn solche essenziellen Fähigkeiten, wie die Pakt-Fähigkeiten, frei gewechselt werden können. Außerdem besteht die Gefahr, dass Spieler aufgrund ihrer Pakt-Wahl ausgegrenzt werden:

Wenn etwa bei Profigilden wie Limit sich zeigt, dass Pakt X für eine Klasse der beste ist, dann sickert sowas langsam zum Rest der Spielerschaft durch. Wer nicht den entsprechenden Pakt hat, wird deswegen womöglich nicht in eine Gruppe eingeladen.

Notfalllösung existiert: Allerdings erwähnt Hazzikostas im Gespräch auch, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, alle Pakt-Fähigkeiten allen Spielern zugänglich zu machen, sollten alle Stricke reißen. Das wäre jedoch nicht das Ziel der Entwickler und stattdessen wollen sie das System erst einmal ausbauen und balancen, bevor sie so einen Schritt überhaupt in Betracht ziehen. Eine Freischaltung aller Fähigkeiten für alle Spieler wäre also nur das absolut letzte Mittel, wenn alle anderen Pläne der Entwickler scheitern sollten.

WoW-Chef sagt: Shadowlands ist ein Spiel aus 2020 und ein modernes MMO

Permanente Entscheidungen haben einen Reiz

Ich gehöre definitiv nicht zu der Fraktion von Spielern, die sich wünscht, dass World of Warcraft um 15 Jahre zurückgedreht wird und alles wieder so wie in Classic wird. Ich mag das moderne WoW deutlich lieber. Dennoch kann ich einzelne Aspekte aus der „alten Zeit“ schätzen und würde es begrüßen, wenn sie zurückkommen.

Ein Beispiel ist der Unterschied zwischen Feuermagiern und Frostmagiern. Ich war fast meine ganze Vanilla-Zeit über eine Feuermagierin und habe das geliebt. Das Wechseln der Spezialisierung war teuer und etwas, das man nur im äußersten Notfall getan hat – ähnlich wie mit den Pakten. Das sorgte für eine Bindung an eine Skillung und bescherte gleichzeitig genau das Gefühl, dass Hazzikostas gerne haben möchte.

Feuermagierin in Classic – Eine Entscheidung, zu der man stand.

Ich weiß, dass ich immer neidisch war, wenn neben mir ein Frostmagier in den Eisblock ging, um einen tödlichen Effekt zu überleben.

Ich weiß aber auch noch, wie neidisch die Frostmagier bei Feuerball-Krits waren, die Schadenszahlen erreichen, von denen sie nur träumen konnten.

Damals hing an einem Wechsel der Spezialisierung auch noch das Farmen neuer Ausrüstung. Denn meine ganzen Gegenstände mit „+ Feuerschaden“ hätten mir als Frostmagier nur wenig gebracht.

War das nervig, wenn man unbedingt mal Frost spielen wollte? Auf jeden Fall. Aber es hat mich zugleich an eine Identität gebunden und mich stärker in eine Rolle gezwängt, mit der ich mich identifizieren musste.

Heute kann ich fast alles anpassen. Ich gehe in eine Ruhezone, wechsel Essenzen, Talente und Spezialisierungen aus. Alle Magier sind irgendwie gleich – und wenn sie es nicht sind, dann sind sie nur 4-5 Klicks davon entfernt.

Die Venthyr, der „Vampir“-Pakt – Sie haben eine starke Fähigkeit im PvP.

Ja, vielleicht werde ich meinen Pakt gelegentlich verfluchen. Vielleicht stelle ich ab und an fest, dass meine gewählte Fähigkeit im PvP oder einem bestimmten Dungeon nicht optimal ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass es auch eine Menge Situationen geben wird, in denen mein Pakt mich glücklich machen wird.

Wenn sich das zumindest grob die Waage halten wird, finde ich die Wahl eines permanenten Paktes gut. Entscheidungen mit Konsequenzen machen Charaktere interessanter – vollkommene Freiheit hingegen macht sie oft langweiliger.

Oder wie seht ihr das?