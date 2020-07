Mit Shadowlands will World of Warcraft modern werden, wie ein aktuelles Spiel. Doch kann das gelingen? Der Game Director ist davon überzeugt.

World of Warcraft wird nicht jünger. Mit seinen über 15 Jahren ist das MMORPG inzwischen älter als einige seiner Spieler und das merkt man an vielen Ecken und Enden auch. Immerhin wird die Entwicklung des Spiels auch die alternde Engine und technische Begrenzungen zurückgehalten. Gleichzeitig hat das Spiel aber so eine umfassende und reichhaltige Welt, dass genau dies ein großes Argument für einen Besuch in Azeroth ist.

Mit Shadowlands will Blizzard World of Warcraft zu einem richtigen „Spiel aus 2020“ machen. Kann das gelingen?

In einem Interview mit dem Magazin Venturebeat sprach der Game Director von World of Warcraft, Ion Hazzikostas, über die Vorteile und Probleme, die WoW mit sich bringt. Immerhin ist das Spiel schon viele Jahre alt und hat einige Systeme im Hintergrund, die neue Entwicklungen ausbremsen oder viel Arbeitszeit für eine Überholung verschlingen. Doch bietet das auch Raum für viele neue Ideen.

Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft.

Alter Code erschwert das Erschaffen von Neuerungen

So gut es auch ist, viele alte Inhalte und Systeme anbieten zu können, so lähmend kann das auch sein. Code von vor 15 Jahren entspricht einfach nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Zumal viele Entwickler sich wohl vor 15 Jahren nicht erträumen konnten, dass ihr Code noch heute relevant ist.

Natürlich gibt es eine Last bei der Technik. Das ist ein zweischneidiges Schwert, bei dem wir in manchen Bereichen an Entscheidungen gebunden sind, die vor 10 oder 15 Jahren gemacht wurden von Leuten, die sich gar nicht ausmalen konnten, in welcher Situation wir heute sind (…) Aber deshalb müssen wir bei jeder neuen Erweiterung ein bisschen zurückschauen und einige Teile unserer Infrastruktur erneuern oder updaten.

Alter Code macht Neuerungen manchmal schwer – zwingt die Entwickler aber zu neuen Lösungen.

Charaktermodelle als starke Verbesserung

Eines der wichtigsten Elemente dieser Neuerungen in Shadowlands sind die neuen Charakter-Anpassungen. Was auf den ersten Blick wie eine Kleinigkeit aussieht, sorgt doch für eine Menge Vielfalt und viel mehr Freiheiten bei der Erstellung von Charakteren. Hazzikostas findet das sogar so wichtig, dass es eines seiner Lieblingsprojekte ist. Die Diversität der Spielwelt wird durch die neuen Anpassungen erhöht.

Ich glaube, die neuen Charakter-Anpassungen sind eines meiner Lienlings-Features aus Shadowlands. Das ist gleichermaßen Erfolg und Produkt der Kunst unserer Charakterdesigner, wie auch unserer Entwickler.

Neue Anpassungen machen Charaktere vielseitiger.

Das System der Charakter-Anpassung wurde im Hintergrund drastisch überarbeitet. Vorher wurden Neuerungen zu einem Problem, denn jedes neue Detail musste auf alle anderen angepasst werden – das sorgte für exponentiell mehr Arbeit. Jetzt ist das ganze System modular. Dadurch ist es für die Entwickler relativ einfach, neue Optionen hinzuzufügen oder bestehende Optionen anzupassen und zu verbessern.

Einige der besten neuen Kombinationen von Anpassungen haben wir in diesem Artikel bereits vorgestellt.

Level-Phase unterteilt die Welt sinnvoll

Eines der wohl besten Features, um World of Warcraft modern zu halten, ist die neue „Chromie-Zeit“. Bei der können Spieler frei auswählen, wo sie ihre Level-Erfahrung erleben wollen und sich ein Addon nach Wahl aussuchen.

Schon zuvor waren die Level-Restriktionen durch skalierende Gebiete gelockert worden, aber noch immer in recht engen Bereichen. So mussten Spieler zwischen Level 60 und 80 zwangsweise in die Scherbenwelt (The Burning Crusade) oder nach Nordend (Wrath of the Lich King). Das waren die beiden ältesten Erweiterungen, die zu weiten Teilen optisch und spielerisch nicht mit dem aktuellen World of Warcraft mithalten konnten. Hier merkte man dem Spiel das Alter am deutlichsten an.

Wer mit Stufe 60 in die Scherbenwelt wechselte, der fühlte sich wie ein Fremdkörper – der eigene Charakter sah vergleichsweise gut aus, doch die ganze Umwelt und die Gegnertypen sind matschiger Pixelbrei.

Dank der „Chromie-Zeit“ können Spieler bald ihr liebstes Addon zum spielen wählen.

Mit Shadowlands ist das anders. Der „Standard-Weg“ sieht vor, dass neue Spieler auf der Insel Exile’s Reach ihr Tutorial erleben, das grafisch und spielerisch dem aktuellen Zeitgeist von WoW entspricht. Anschließend werden sie in die optisch eindrucksvolle Geschichte von Battle for Azeroth geführt, um dann letztlich in den modernen, aktuellen Schattenlanden anzukommen.

Wir haben eine gut abgestimmte Erfahrung, die wirklich das beste darstellt, was World of Warcraft in 2020 zu bieten hat und das moderne Spiel widerspiegelt. Ein neuer Spieler spielt also nicht Content aus dem Jahr 2010 und dann dem Jahr 2012 oder 2014. Shadowlands ist ein 2020-Spiel. Es ist ein modernes MMO aus vielerlei Gründen, gebaut auf den Grundlagen dieses älteren Franchise.

Neuen Spielern wird außerdem noch durch ein Mentoren-Programm geholfen, bei dem Veteranen den Neulingen helfen können.

Dabei hat WoW mit Shadowlands noch weitere Features zu bieten, die deutlich aus der moderneren Ära stammen. So hat Torghast einige Elemente vieler „Rogue-like“-Spiele und funktioniert modular. Mehrere unterschiedliche Korridore und Plattformen setzen sich zu immer wieder neuen Erlebnissen mit anderen Herausforderungen zusammen. Auch das soll World of Warcraft frisch halten – zusätzlich zu den ganzen alten Systemen, die auch heute noch gut funktionieren.

Zusammengefasst scheint Shadowlands also einen guten Weg zu bestreiten, um World of Warcraft für die Ansprüche und Erwartungen der Spieler in 2020 fit zu machen – trotz all der Einschränkungen, die so ein altes Spiel unweigerlich mit sich bringt. Sogar einige der nervigsten Dinge verschwinden wohl für immer.