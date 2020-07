WoW: Bald könnt ihr das coole Vorbild sein, zu dem die Noobs aufschauen

Seid ihr freundlich und nett? Helft ihr gerne Neulingen in WoW? Dann könntet ihr schon bald ein Mentor werden und deutlich zu erkennen sein.

Für Neulinge kann World of Warcraft ziemlich schwierig und schlicht unübersichtlich sein. Die Tutorials sind eher dürftig und frische Spiele sind rasch von der Vielfalt und den Möglichkeiten überfordert, während zugleich ein roter Faden fehlt. Wie gut wäre es da, wenn man sich einfach an erfahrene Spieler wenden kann, die einem im Zweifelsfall weiterhelfen können. Genau das wird in Shadowlands möglich sein, denn dort können erfahrene Spieler die Rolle als Mentoren annehmen.

Was ist das für ein System? Mit Shadowlands wird es ein Mentoren-Programm geben. Spieler, die zu einem Mentor („Guide“) werden, sind in der offenen Welt mit einem besonderen Symbol gekennzeichnet und so auf den ersten Blick für Neulinge ersichtlich. Die Hauptaufgabe eines Mentors ist es jedoch, im Neulinge-Channel den neuen Spielern Fragen zu beantworten und ihnen bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Wie wird man Mentor? Um selbst Mentor zu werden, müsst ihr einen entsprechenden NPC in den Hauptstädten aufsuchen. Einen davon findet ihr etwa in Orgrimmar. Die Taurendame Eyla Pathleader wurde vom Reddit-Nutzer Monrar entdeckt und kann Spieler zu Mentoren ernennen, wenn diese über die notwendigen Voraussetzungen verfügen.

Was für Voraussetzungen gibt es? Um selbst ein Mentor werden zu können, müsst ihr und euer Account einige Anforderungen erfüllen. Aktuell sind das:

Der Pfadfinder-Erfolg von Battle for Azeroth (vermutlich Platzhalter)

Level 60 erreicht

Account muss „im gutes Ansehen“ besitzen

Der Pfadfinder-Erfolg dürfte hierbei ein Platzhalter für einen späteren Erfolg sein, viele sind in der Shadowlands-Beta noch nicht verfügbar. Das „gute Ansehen“ hingegen spielt auf Sanktionierungen eures Accounts an. Wer in der Vergangenheit etwa Strafen kassiert hat, weil er etwa für Beleidigungen gemeldet oder für die Benutzung von Bots temporär gebannt wurde, ist nicht für das Mentoren-Programm zugelassen. Aktuell ist noch nicht ganz klar, ob „gutes Ansehen“ nach einer gewissen Zeit wiederhergestellt wird oder ein einmaliger Schaden permanent gilt.

Die Anmeldung ist übrigens nicht permanent. Wer kein Mentor mehr sein will, kann jederzeit wieder aufhören.

Als Mentor bringt ihr Neulinge zum Jubeln – hoffentlich.

Gibt es Belohnungen? Bisher gibt es für das Mentoren-Programm keine Belohnungen in den Spieldateien. Vermutlich werden auch keine kommen. Andernfalls würden sich viele Spieler genötigt sehen, daran teilzunehmen und dann wäre der Aspekt des selbstlosen Helfens rasch verschwunden.

Ob ihr es glaubt oder nicht – WoW ist zu schwer für Neulinge

Community diskutiert das Thema bereits angeregt: In der Community wird dieses Feature schon angeregt diskutiert. Einige Spieler finden es gut, dass Blizzard hier Möglichkeiten schafft, um als Neuling rasch mit erfahreneren Spielern in Kontakt zu kommen, die auch noch hilfsbereit sind. Andere kritisieren jedoch, dass Blizzard damit nur die eigene Arbeit an die Spieler weitergebe, anstatt sich um vernünftige Tutorials und Erklärungen im Spiel zu bemühen.

Was haltet ihr von diesem Mentoren-Programm? Eine gute Idee, um Neulinge mit freundlichen, hilfsbereiten Spielern zu verbinden? Oder verlagert WoW seine Problemlösung damit nur auf die Spieler?