WoW nerft 10 Bosse, hört endlich auf die Wünsche der Spieler

Freut ihr euch schon darauf, in Patch 9.1.5 die alten T-Sets farmen zu können? Oder habt ihr gar keine Lust, in den Legion-Raids rumzuhängen?

Welche Kämpfe werden einfacher? In den vorläufigen Patch Notes hat Blizzard nun erklärt, bei welchen Kämpfen die „Schwierigkeit im Solo-Kampf“ reduziert wurde. Die folgenden Bosskämpfe in Legion sollen mit Patch 9.1.5 drastisch leichter ausfallen:

Was ist das Problem? Obwohl die Erweiterung „Legion“ inzwischen mehrere Jahre alt ist, können viele der Raids noch nicht solo bewältigt werden – oder zumindest nicht mit allen Klassen. Das liegt daran, dass viele der Kämpfe Mechaniken aufweisen, die einzelne Spieler überfordern. Mal ist es eine „Onehit-Mechanik“, die von mehreren Spielern absorbiert werden müsste, ein anderes Mal die Notwendigkeit, an mehreren Orte zeitgleich zu sein.

Erst gestern hatten wir darüber berichtet, dass einige Bosse in World of Warcraft deutlich abgeschwächt werden. Dabei ging es um einzelne Feinde aus dem alten „Legion“-Content, der aktuell für einige Klassen solo noch zu schwierig ist. Patch 9.1.5 soll hier Abhilfe schaffen. Jetzt hat Blizzard verraten, welche Kämpfe genau einfacher werden sollen – und es sind exakt alle, die bisher Schwierigkeiten bereitet haben.

