Ashes of Creation (PC) veröffentlichte seit Anfang des Jahres immer neue Details und sogar erstes Gameplay. Darum wird das MMORPG derzeit heiß diskutiert. Doch einige Leser im reddit und hier auf MeinMMO befürchten, dass es zu ambitioniert sein und deshalb scheitern könnte.

Was ist so besonders an dem Spiel? Ashes of Creation befindet sich seit 2016 in der Entwicklung. Es befindet sich in einer besonderen Position, weil es von Millionär Steven Sharif ins Leben gerufen wurde. Dieser hatte zum Start keine Erfahrung mit Game-Entwicklung, jedoch durch den Verkauf von Saft in den USA viel Geld verdient und konnte entsprechend zu Beginn das Spiel selbst finanzieren.

Er scharrte einige Entwickler aus bekannten Spielen wie EverQuest und Planetside 2 um sich und hatte interessante Ideen, mit denen er frischen Wind in das Genre bringen wollte.

Doch einige dieser Ideen, vor allem rund um die Nodes und die Größe der Schlachten, scheinen einigen Spielern zu gewagt und sogar utopisch. Dabei geht es sowohl um die Technik als auch die Nutzung durch die Spieler.

Doch was macht das Spiel eigentlich so interessant und sind die Pläne wirklich umsetzbar? Wir von MeinMMO haben uns die Inhalte von Ashes of Creation genauer angesehen.

Das Leveln von Nodes und der Kampf um diese

Was sind Nodes? Die gesamte Spielwelt von Ashes of Creation unterteilt sich zum Start des Spiels in 103 verschiedene Nodes. Dabei handelt es sich um Gebiete in der Welt, die für sich gelevelt und verbessert werden können.

Spieler können darin Aufgaben und Quests erledigen und damit XP für die Nodes sammeln. Durch dieses System soll sich eine Node vom kleinen Lager zu riesigen Städten und Metropolen mit Bürgermeister und eigenem Spieler-Housing entwickeln können.

Einige Nodes sollen dabei Dungeons und Bosskämpfe bereithalten, die jedoch erst in höheren Stufen freigespielt werden. Da eine Node dafür sorgt, dass die Nachbargebiete nicht auf die gleiche Stufe oder höher leveln können, soll es so Anreize für PvP geben, um eine Node zu „deleveln“. An diesen Schlachten wollen oder müssen dann sogar die PvE-Spieler teilnehmen, wenn sie denn bestimmte Inhalte erleben wollen.

Außerdem unterscheiden sich die Nodes im Typ. So gibt es welche, die einen wirtschaftlichen, militärischen, gläubigen oder wissenschaftlichen Schwerpunkt haben.

Nodes leveln von Stufe 0 bis 5.

Was ist das Problem daran? Einige MMO-Fans zweifeln an dem System der Nodes, vor allem da die Zahl mit 103 Gebieten groß gewählt ist. Sie befürchten, dass eine technische Umsetzung einer offenen Welt mit so vielen Variablen und den Vasallen-Nodes schwierig und aufwendig ist.

Auch der Umgang der Spieler mit dem System könnte zu Problemen führen:

Während lukrative Nodes mit Dungeons oder Raids gelevelt werden, fallen Rand- oder einfach unattraktive Gebiete hinten über und werden ignoriert.

Einige Gilden sind so stark, dass sie eine Megastadt halten, die aber nie mehr eingenommen werden kann. Spieler verlieren deshalb das Interesse an AoC.

In beiden Fällen könnte so möglicherweise das PvP zum Erliegen kommen.

Was spricht für eine gute Lösung? Den Sorgen stehen bisher vor allem Versprechen und Konzepte der Entwickler gegenüber. Schon im ersten Gameplay der Pre-Alpha wurde das grundsätzliche Leveln von Nodes präsentiert und das funktionierte.

Außerdem ist dieses System quasi der Kern von Ashes of Creation. Die Entwickler von Intrepid Studios haben alles daran gesetzt und werden es wohl auch in Zukunft tun, damit die Nodes funktionieren.

Riesige Schlachten mit 500 Spielern

Wie sollen die Kämpfe um Nodes und Festungen ablaufen? 5 Gebiete in der Spielwelt von Ashes of Creation enthalten riesige Festungen. Diese sollen schwer zu erobern sein und jeweils Einfluss auf 20% der gesamten Spielwelt nehmen. Entsprechend beliebt werden die Festungen bei großen Gilden sein.

An den Kämpfen um diese Festungen sollen bis zu 500 Spieler teilnehmen können.

Belagerungen von Festungen spielen eine wichtige Rolle in Ashes of Creation

Was ist das Problem daran? Erfahrungen von anderen, moderneren MMORPGs haben bisher gezeigt, dass Kämpfe mit solch großen Spielerzahlen häufig zu Lags und Server-Problemen führen.

Was spricht für eine gute Lösung? Da es bisher keine spielbaren Schlachten um Festungen gab, eher wenig. Einzig die Server-Probleme, die Intrepid Studios mit ihrem Battle Royale Apocalypse hatten, stimmen etwas positiv.

Hier gab es beim ersten Release 2018 enorme Probleme, die im Laufe von 2019 behoben wurden. Allerdings traten dort lediglich 40 Spieler gleichzeitig gegeneinander an.

Können PvE-Spieler überhaupt Spaß haben?

Was bietet Ashes of Creation? In dem MMORPG dreht sich vor allem viel um die Nodes, das Housing und Kämpfe um die Gebiete. Für PvP-Spieler gibt es zudem Karwanen-Events und eigene Arenen.

Abseits davon soll Ashes of Creation jedoch auch die PvE-Spieler mit folgenden Inhalten begeistern:

Quests

Crafting

Dungeons und Raids in der offenen Welt

Instanziierte Dungeons und Raids (für 8, 16 und 40 Spieler)

Events, in denen Nodes von PvE-Kreaturen attackiert werden

So sehen Weltbosse in der Alpha 1 von Ashes of Creation aus (Quelle: AoC Livestream).

Was ist das Problem daran? Ashes of Creation setzt auf Open-World-PvP. Das liegt nicht jedem MMORPG-Fan und führt deshalb zu Diskussionen. Gerade reine PvE-Fans lassen sich meist davon abschrecken, das andere Spieler sie einfach töten können.

Was spricht für eine gute Lösung? Das MMORPG setzt auf ein Korruptions-System, durch das Spieler bestraft werden sollen, wenn sie abseits von PvP-Events einfach Spieler töten.

Sollte das Korruptionslevel zu hoch ansteigen, können sie beim eigenen Tod sogar ihr gesamtes Inventar verlieren. Zudem können andere Spieler sie töten, ohne selbst für das PvP oder das Korruptionslevel markiert zu werden.

Erscheint das Spiel überhaupt in den nächsten Jahren?

Wo steht Ashes of Creation heute? Derzeit befindet sich das ambitionierte MMORPG in einer ersten geschlossenen Alpha. Dort dürfen die Spieler, die besonders früh und viel Geld investiert haben, ihre Runden drehen. Allerdings sollen Tests nur zu bestimmten Zeiten stattfinden, dauerhafte Server gibt es noch nicht.

Was ist das Problem daran? Die ersten Tests lassen die Spieler nur einen kleinen Teil der riesigen Welt sehen. Alles umzusetzen und ausführlich zu testen, wird einiges an Zeit und Geld kosten.

Im MMORPG-reddit hat der Nutzer Dandi601 deshalb sogar Vergleiche zu Star Citizen gezogen, ein Weltraum-Spiel, das sich bereits lange in der Entwicklung befindet und riesige Summen verschlungen hat.

Was spricht für eine gute Lösung? Bereits ab Herbst 2020 soll es Server geben, die dauerhaft laufen und damit soll auch die NDA fallen. Gleichzeitig zeigt sich der Chef Steven Sharif optimistisch und kann sich in Bezug auf den Release auch einen Seitenhieb in Richtung New World nicht verkneifen.

Doch ein genaues Datum für den Release gibt es derzeit nicht. Und es sieht auch so aus, als würde dieser sich noch eine Weile hinziehen. Der ursprüngliche Plan von Ende 2019 wurde bereits verworfen.

Wer nicht länger auf ein neues MMORPG warten möchte, kann bereits am 23. Juli eines ausprobieren.