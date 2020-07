Chef von Ashes of Creation spricht über offene Alpha – teilt Seitenhieb gegen New World aus

In einem Livestream vom Shooter-Profi Summit1g sprach Steven Sharif, der Chef von Ashes of Creation, spontan über das MMORPG. Dabei verrät er einige Details zu seinem Spiel und teilte zudem einen Seitenhieb in Richtung New World aus.

Was war das für ein Gespräch? Der Twitch-Streamer Jaryd „Summit1g“ Lazar ist vor allem für Shooter bekannt. Am Wochenende jedoch schaute er das neuste Video zu Ashes of Creation vom YouTuber TheLazyPeon live im Stream.

Dort meldete sich im Chat der Chef des kommenden MMORPGs zu Wort und wurde zu einem Live-Gespräch eingeladen. Darin ging es um die Idee hinter Ashes of Creation, die Features und den Verlauf der Entwicklung.

Im Laufe des Gesprächs kam es dann zu einer Spitze in Richtung New World, dem kommenden MMO von Amazon.

Das Video von „TheLazyPeon“, der viele Infos zu Ashes of Creation zusammengefasst hat.

„Nicht 3 Monate vorm Start der Beta den Release um 1 oder 2 Jahre verzögern“

Was war das für ein Seitenhieb? Steven Sharif sprach in dem Livestream auch über den Einfluss der Spieler bei der Entwicklung eines neuen Titels. In seinen Augen sollte das Feedback aufgenommen werden, um ein erfolgreiches Spiel zu entwickeln. Allerdings birgt eine frühe Präsentation auch die Gefahr, dass Spieler enttäuscht vom Entwicklungsstand sind.

Dabei konnte sich der Gründer von Ashes of Creation einen Seitenhieb gegen New World nicht verkneifen, der in einem Clip festgehalten wurde. Darin sagt Sharif:

Nicht alle Spiele zeigen einen frühen Entwicklungsstand so wie wir, weil es ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite hat man den Vorteil, dass Spieler und die Community eine Chance haben, Inhalte zu sehen, Feedback zu geben und ihre Meinung dazu zu teilen. Das ist großartig für uns Entwickler, um darauf zu achten, dass wir unser Schiff in die richtige Richtung steuern. Und dass wir darauf achten, dass wir nicht 3 Monate vor dem Start der Open-Beta den Release um 1 oder 2 Jahre verzögern müssen, weil es Systeme gibt, die die Community gar nicht mag. Auf der anderen Seite muss man verstehen, dass es eine aktive Entwicklung ist und die Entwicklung von Spielen ist oft nicht hübsch. Steven Sharif im Livestream von Summit1g

Mit der Verschiebung des Release-Zeitraums bezieht sich Sharif offensichtlich auf New World. Dort wurde vor Kurzem bekannt gegeben, dass sich der Start der Beta und der Release bis 2021 verzögern werden.

Ist die Äußerung von Sharif respektlos? Der Twitch-Clip wurde auch im reddit zu New World geteilt. Dort stieß die Aussage auf geteilte Reaktionen:

Ein Teil der Nutzer stimmt ihm zu. Durch die geschlossene Alpha gab es viele Gerüchte um New World und den Entwicklungsstand. Darum herrschte viel Skepsis und Unsicherheit.

Andere Nutzer wiederum nehmen die Aussage nicht ernst, weil es bei Ashes of Creation ebenfalls eine Verschiebung gab. Ursprünglich hieß es nämlich, dass das MMORPG „auf jeden Fall vor 2020“ erscheint.

Sharif hat sich inzwischen in dem reddit-Thread selbst zu Wort gemeldet und gesagt, dass dies angeblich keine Anspielung auf New World sein sollte, dass er ein Fan des Spiels ist und auch die Verschiebung respektiert:

Hallo Freunde. Ich möchte klarstellen, dass dies keine Anspielung auf New World war. Ich bin eigentlich ein Fan von dem, was AGS erreichen möchte, und ich möchte, dass sie erfolgreich sind. Ich habe auch enormen Respekt vor meinen Entwickler-Kollegen. Meine Aussagen hier waren sowohl ein Plädoyer für einen transparenteren Entwicklungsprozess, als auch eine Mäßigung der Erwartungen von Spielern, wie Zeitpläne sich ändern können, und der Druck sollte darauf gerichtet sein, ein Qualitätsprodukt herzustellen und nicht auf den Markt zu hetzen. ❤️ Steven Sharif im reddit

Ashes of Creation ist in einer besonderen Situation

Was ist so Besonders an Ashes of Creation? Im Livestream erzählte Sharif von der Idee hinter dem neuen MMORPG und wie es dazu kam. Er selbst ist Millionär und hat sich mit 29 zur Ruhe gesetzt.

Mit einigen Veteranen aus anderen MMOs hat er das Studio gegründet, um ein Sandbox-MMORPG zu entwickeln, dass besser werden sollte, als alles bisher auf dem Markt.

Damals hatte Sharif selbst unter anderem ArcheAge ausprobiert und war mit einigen Inhalten des Spiels unzufrieden. Darum wollte er sein eigenes MMORPG erstellen und hat es zum Start auch selbst finanziert.

Belagerungen von Burgen sollen eine wichtige Rolle bei Ashes of Creation spielen.

Wie läuft die Entwicklung des Spiels? Nachdem es einige negative Diskussionen rund um das Standalone Apocalypse gegeben hatte, nimmt Ashes of Creation in den letzten Monaten endlich Fahrt auf.

Im März wurde erstes Alpha-Gameplay gezeigt, dass bereits weit fortgeschritten war und viele Zuschauer überrascht hat. Die Grafik und das Gameplay sahen schon da gut aus, obwohl sich das Spiel noch in der Pre-Alpha befand.

Seitdem wurden neue Blogposts veröffentlicht und sogar erste Details zum Start der Alpha verraten. Diese soll ab Herbst dauerhaft online bleiben und ohne NDA stattfinden.