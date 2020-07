Am 23. Juli startet die Beta von Amazons MMO New World. Wir schauen uns an, wie die Stimmung in der Community ist. Denn dem Onlinespiel schlägt nicht nur Freude entgegen.

Was ist New World? Amazons MMO versetzt euch auf die mysteriöse Insel Aeternum. Dort herrschen übernatürliche Kräfte, mit denen sich die Siedler – also ihr – herumschlagen müsst.

New World wurde als Survival-MMO mit Fokus auf PvP angekündigt, hat sich inzwischen aber stark gewandelt. PvP spielt zwar nach wie vor eine Rolle, etwa bei den Eroberungen von Forts, es kamen aber mittlerweile auch PvE-Elemente hinzu. Die Änderungen wurden aufgrund des Feedbacks der Alpha-Tester vorgenommen.

Im Grunde erwartet euch nun also ein MMO mit Survival-Elementen, Quests und PvP-Schlachten.

Das MMO New World hat sich seit der Ankündigung stark verändert.

Es herrscht etwas Skepsis gegenüber New World

Wann startet die Beta? Schon am 23. Juli können diejenigen, die einen Beta-Zugang haben, mitspielen. An so einen Zugang kommt ihr, wenn ihr euch New World vorbestellt oder, indem ihr euch auf der offiziellen Website des MMOs anmeldet. Mit etwas Glück erhaltet ihr dann einen Key.

Wie ist die Stimmung in der Community? New World spaltet die Community etwas. Das hat gleich mehrere Gründe:

Die recht kurzfristige Umstellung des Spiels von einem Survival-MMO mit Fokus auf PvP zu einem PvE-MMO mit PvP-Elementen hat manche Spieler skeptisch werden lassen. Ist es möglich, ein Onlinespiel innerhalb von etwa einem halben Jahr so stark umzuändern, ohne, dass die Qualität darunter leidet?

Dass die Beta, welche eigentlich schon im Mai hätte stattfinden sollen, wegen der Corona-Krise verschoben wurde – und der Release gleich mit – hat das Vertrauen nicht gerade gestärkt.

Amazons Shooter Crucible floppte bei den Spielern und musste sogar zurück in die Beta – und das nur 43 Tage nach Release.

Es gibt Kritik am Design der Waffen, vor allem an den legendären. Diese sehen manchen Spielern zufolge einfach nicht interessant genug aus. Es stellt sich die Frage, ob das Design die Motivation beeinträchtigen könnte, diese Items ergattern zu wollen.

Dennoch gibt es Spieler, die sich auf den Release freuen. New World spricht mit seinem interessanten Szenario einige MMO-Fans an. Darüber hinaus ist es eines der wenigen großen westlichen MMOs, die in der nächsten Zeit erscheinen. Es gilt also große Hoffnung für das Genre.

Bald startet die Beta von Amazons New World.

Was sagen die Spieler zu New World? Wir haben ein paar Stimmen aus der Community des MMOs für euch zusammengefasst, welche die Stimmung verdeutlichen:

Cameltoetem auf MeinMMO fragt sich: „Wenn das Spiel bis vor kurzem noch als PvP-Spiel entwickelt und konzipiert wurde, jetzt aber ein PvE-Spiel ist, wie gut kann der Content sein und wie viel Content wird es wohl werden? Ziehen sie hier etwas auf, das wie Anthem ist? Also sieht toll aus, hat dann aber so gut wie keinen Content?“

Der_Zocki erklärt auf MeinMMO: „New World ist noch nicht ansatzweise fertig und in knapp 2 Monaten soll schon Release sein. Ich spiele die Alpha seit geraumer Zeit und kann leider nur folgendes berichten: Bugs, Exploits und Frust sind die Tagesordnung.“

Selfish Lee Everett schreibt auf Steam: „Das ist das großartigste Spiel, das ich je gespielt habe. Der Hype ist echt, Leute!“

Feizzed zeigt sich auf Twitter begeistert: „Ich kann es kaum erwarten, bis die Beta startet.“

ZepGup meint auf Twitter: „OMG – Lasst mich doch endlich spielen. Ich war in der ursprünglichen Alpha und hatte eine fantastische Zeit. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sich alles geändert hat.“

Wie ihr sehen könnt, gehen die Meinung ziemlich auseinander. Der Start der Beta am 23. Juli wird dann zeigen, wie gut New World wirklich ist.

Plant ihr, auch in das MMO New World einzusteigen und euch vielleicht mit dem Herstellen von Items zu beschäftigen? Wir verraten euch die Besonderheiten des Crafting in New World und warum es so eine wichtige Rolle spielt.