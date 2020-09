Odin: Valhalla Rising wird ein neues MMORPG für PC und Mobile. Das Spiel sind grafisch wunderschön aus. Nun steht fest, dass das MMORPG bereits in der ersten Hälfte von 2021 in Korea erscheinen soll – und womöglich auch schnell bei uns.

Was ist das für ein Spiel? Bei Odin: Valhalla Rising handelt es sich um ein MMORPG, das von der nordischen Mythologie inspiriert wurde:

So sollt ihr bekannte Figuren wie Odin, Freyja oder Thor treffen können.

Auch ikonische Worte wie der Baum Yggdrasil, Midgard und Niflheim sollen in der offenen Welt vorhanden sein.

Der Titel wurde erstmals im Oktober 2019 erwähnt und machte damals mit seiner guten Grafik auf sich aufmerksam, sodass es Finanzspritzen von Kakao Games, dem Publisher von Black Desert, und WeMade, dem Entwickler der „Legend of Mir“-Reihe, bekam.

Entwickelt wird das Spiel in der Unreal Engine 4, die auch Blade & Soul bekommen soll. Zwar wurde das MMORPG ursprünglich als AAA-Spiel für Smartphones entwickelt, doch es soll auch eine PC-Version bekommen. Das dürfte zumindest aus Sicht der Grafik kein Problem werden.

Wann erscheint das MMORPG? Wie die koreanische Webseite Inven berichtet, hat der Publisher Kakao Games, der das Spiel auch bei uns im Westen vertreibt, den Release für Odin: Valhalla Rising für die erste Hälfte von 2021 angekündigt. Vorerst jedoch nur in Korea.

Ein zeitnaher Release im Westen ist jedoch wahrscheinlich. In der jüngeren Vergangenheit erschienen vor allem viele Mobile-Titel aus Korea fast zeitgleich weltweit.

4 Klassen, die jedoch nicht so nordisch sind

Was macht das MMORPG aus? Allzu viele Details zu Odin: Valhalla Rising gibt es noch nicht. Bisher wissen wir, dass:

Es vier verschiedene Klassen gibt: Krieger, Schurke, Priester und Zauberin.

Das Spiel auf eine Holy Trinity setzt.

Es viele verschiedene Bewegungsmöglichkeiten wie schwimmen und klettern geben soll.

Die offene Welt auf Ladebildschirme verzichten soll.

Es Reittiere geben wird, die auch fliegen können.

PvP-Schlachten eine wichtige Rolle spielen sollen.

Während das MMORPG grafisch viele unserer Leser überzeugen konnte, gibt es jedoch bereits jetzt Kritik an der Wahl und der Optik der Klassen. Die erinnern überhaupt nicht an die nordische Mythologie und sehen optisch eher asiatisch angehaucht aus. Zudem gibt es Gender Lock, was vielen Spielern im Westen nicht gefällt.

Ein weiteres interessantes MMORPG, das für PC, Konsolen und Mobile erscheinen soll, ist The Ragnarök. Das setzt auf ein actionreiches Kampfsystem, das an God of War erinnert. Wir von MeinMMO haben euch den Titel bereits genauer vorgestellt.