Wo kann man sich anmelden? Um am Beta-Test von Mir4 teilzunehmen, könnt ihr euch auf der offiziellen Seite im Vorfeld registrieren (via mir4global.com ).

Wann startet die Beta? Die Closed-Beta von Mir4 startet hierzulande am 5. August 2021 um 11:00 Uhr. Das Ende der Testphase ist am 8. August 2021 um 23:59 Uhr der Fall. Als Belohnungen für die Beta-Teilnahme winken euch diverse nützliche Ingame-Items, wie ein seltenes Armband, Buff-Food und Booster.

All diese Features könnt ihr bald in der Closed Beta ausprobieren.

Was ist das für ein Spiel? Mir4 ist ein neues MMORPG. Das Spiel erschien in Südkorea schon im November 2020 und war dort das am meisten heruntergeladene Spiel in den App-Stores. Mir4 hat eine beeindruckende Grafik und bietet noch weitere interessante Features, darunter:

