Valheim: Neues Update lässt euch kotzen und das ist nützlicher, als ihr denkt

Das ist eine der Neuerungen zur umfassenden Überarbeitung des Nahrungs-Systems , aber was erst einmal nach einem skurrilen Gag klingt, ist gar nicht so doof.

Nascht ihr von den neuen Beeren, entleert sich euer Mageninhalt in einem recht unappetitlichen Strahl und sammelt sich sogar zu euren Füßen. Die Entwickler merken an, dass ihr vielleicht nicht in der nähe eurer Freunde stehen wollt, wenn das passiert.

Das erste große Update „Hearth & Home“ für Valheim steht an. Die Entwickler verraten noch immer neue Inhalte, die kommen werden. Und in dem neusten Video zu den kommenden Features ist eine ziemlich seltsame Funktion dabei: Ihr könnt euch übergeben.

