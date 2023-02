Hogwarts Legacy profitiert vom Gronkh-Streisand-Effekt – Ist schon vor Release riesig auf Twitch und Steam

Es war klar, dass das neue „Harry Potter“-Spiel Hogwarts Legacy ein großes Ding werden würde. Doch wie groß es jetzt schon einen Tag vorm Release auf Steam und Twitch wirklich ist, kann man als eine Überraschung sehen. Da spielt der Streisand-Effekt mit hinein, glaubt unser Autor Schuhmann. Die Kontroverse um den deutschen Twitch-Streamer Gronkh kann als Beispiel dafür dienen.

Wie erfolgreich ist Hogwarts Legacy? Extrem erfolgreich, das ist schon jetzt klar, obwohl der Release erst am 10. Februar für PC, PlayStation und Xbox erfolgt, sind die Zahlen bereits am 9. Februar beeindruckend:

Auf Twitch hat Hogwarts Legacy in der Spitze 1,249 Millionen Zuschauer erreicht – kein Singleplayer-Spiel hatte auf Twitch je mehr gleichzeitige Zuschauer. Man hat damit Cyberpunk 2077 abgehängt.

Nach ersten, inoffiziellen Zahlen von Steam verkauft sich das Spiel extrem stark – im Peak waren 489,139 Spieler online. Das macht es aktuell nach den beiden Valve-Dauerbrennern DOTA 2 und CS:GO zur Nummer 3 auf Steam (via steamdb). Für einen Vollpreis-Titel ist das eine echte Leistung.

3 Punkte sprachen für den Erfolg von Hogwarts Legacy – 3 dagegen

War mit diesem Erfolg zu rechnen? Es gab 3 Punkte, die schon vorm Release für den Erfolg sprechen:

Harry Potter ist mit 32 Milliarden eingenommen US-Dollar die achtgrößte Medien-Marke der Welt, noch vor Call of Duty und Transformers, und nur knapp hinter dem Marvel Cinematic Universum.

Das Angebot an AAA-Games ist durch die Corona-Pandemie, zahllosen Verschiebungen und Schwierigkeiten, die Studios trafen, extrem ausgedörrt. Seit einem Jahr und Elden Ring sind kaum große Spiele erschienen.

Zum dritten steht hinter dem Spiel mit Warner Bros. Games viel Kapital, überall sieht man Werbung für den Titel.

Allerdings war überhaupt nicht sicher, dass Hogwarts Legacy so ein Hit werden würde, wie es sich nun abzeichnet. Denn das Spiel hatte von Beginn an eine furchtbare Presse. Auf dem Weg zum Release ging eigentlich alles schief, was nur schiefgehen kann:

Das Spiel geriet bereits im Februar 2021 in Misskredit, weil der Lead-Designer des Spiels, Troy Levitt, Gamergate nahestand. Das große Forum ResetEra entschied da schon, das Spiel zu boykottieren.

Außerdem ist das Studio „Avalance Software“ relativ unbekannt. Sie hatten „Disney Infinity“ entwickelt – das war jetzt kein Garant, dass da ein Riesenspiel bei herauskommen würde. Zumal viele Videospiele zu großen Franchise bei Release enttäuschten.

In den letzten Monaten gab es immer wieder Aufrufe, Hogwarts Legacy gar nicht zu spielen und es zu boykottieren, um sich klar von der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling zu distanzieren und ihr nicht noch mehr Geld zukommen zu lassen. Die britische Autorin ist in Teilen der Tran Community in Verruf geraten.

Man hatte während der “Hype-Phase” des Spiels fast das Gefühl, dass sich die Entwickler dafür rechtfertigen mussten, Hogwarts Legacy überhaupt zu entwickeln. Ständig wurden sie mit Vorwürfen konfrontiert, spürten Gegenwind wegen J.K. Rowling (via ign.com)

Schauspieler entschuldigten sich sogar dafür, bei Hogwarts Legacy mitgewirkt zu haben (via gamesradar).

Dass Hogwarts Legacy jetzt so ein Hit werden würde, war also keinesfalls eine sichere Sache. Auch andere Spiele im Universum von Harry Potter sind gescheitert. Der Pokémon-GO Klon „Harry Potter: Wizards Unite” wurde früh eingestellt.

Eine deutsche Twitch-Streamerin ruft zum Boykott gegen Hogwarts Legacy auf

“Die ganze Aktion hat mehr Werbung für das Spiel gemacht, als ich es nur ansatzweise hätte machen können”

Was ist der Streisand-Effekt und wie hat er Hogwarts Legacy genutzt? Der Streisand-Effekt ist nach Barbara Streisand benannt. Es beschreibt einen Zustand, dass der Versuch, eine Information zu unterdrücken, zur Verbreitung der Information führt.

Streisand verklagte 2003 einen Fotografen auf 50 Millionen $, weil der Luftaufnahmen ihres Hauses veröffentlicht hatte. Vor der Klage kannte kaum jemand diese Aufnahmen. Nach der Klage verbreitete sich das Foto wie irre im Internet.

Weil sich Aktivisten im Netz darum bemühten, Hogwarts Legacy zu boykottieren, um die Werbe-Wirkung für Hogwarts Legacy zu verringern, hat das Spiel in den vergangenen Tagen und Wochen viel mehr „Gratis-PR“ erhalten, als es jede noch so clevere Werbe-Kampagne hätte bewerkstelligen können.

Allein in Deutschland hat die Kontroverse um den Twitch-Streamer Gronkh dazu geführt, dass Hogwarts Legacy unmittelbar vorm Release mehrere Stunden auf der Titelseite eines der größten Medien-Portale des Landes, der BILD, präsent war.

Diese Art von Aufmerksamkeit in der Mainstream-Presse hätte Warner Bros. auch mit noch so viel Geld nicht erreichen können. Das ist ein Niveau an Aufmerksamkeit, das sonst eigentlich nur den allergrößten, etablierten Gaming-Marken wie Grand Theft Auto oder Meisterwerken wie Red Dead Redemption 2 vorbehalten ist.

Hogwarts Legacy ist heute das wahrscheinlich relevanteste Spiel seit Elden Ring. Die Boykott-Kampagne hat zu dem Erfolg eher noch beigetragen, wie man feststellen muss.

In Deutschland ging vorbildlich mit den Vorwürfen um, mit denen er konfrontiert wurde. Er befasste sich inhaltlich mit seinen Kritikern, räumte eigene Fehler ein und bemühte sich um Ausgleich. Die großen Content-Creator in den USA reagieren jedoch mit Unverständnis und Wut auf die Forderung, Hogwarts Legacy nicht zu zeigen:

