Hogwarts Legacy sieht auf PS4 ganz anders aus als auf PS5 – Spieler rätseln, warum?

Hogwarts Legacy entführt euch auf verschiedenen Plattformen in die Welt der Zauberer. Spieler haben nun aber die Version der PS4 mit der PS5 verglichen und festgestellt, dass eine Location nicht wiederzuerkennen ist. Warum gibt es einen solchen Unterschied?

Was ist Hogwarts Legacy? Bei Hogwarts Legacy handelt es sich um ein Open-World-Action-Rollenspiel, das sich im Harry-Potter-Universum befindet. Ihr erstellt eine Magierin oder einen Magier, könnt dann die wundersame Welt erkunden, Zauber erlernen oder Abenteuer erleben.

Jetzt haben Spieler aus Neugier die Version der PS4 mit der einer PS5 verglichen und festgestellt, dass die Entwickler sogar Teile von Hogwarts komplett abgeändert haben. Wir zeigen euch den Vergleich.

„Es hat eine Minute gedauert, um zu realisieren, dass es dieselbe Location ist“

Was haben Spieler herausgefunden? Der Reddit-User Euden hat die PS4-Version mit der PS5-Version von Hogwarts Legacy verglichen. Dabei fiel ihm auf, dass ein Areal mit einem Bogentor im Schloss von Hogwarts zwei Versionen besitzt. Hier ist nochmal der Vergleich mit den Bildern:

Zu erkennen ist, dass die PS5-Version ein detaillierteres Tor mit einem Stahlgitter besitzt. Zudem ist auch der Weg ins Freie klar erkennbar, da eine offene Hängebrücke ohne Dach verbaut wurde.

Die PS4-Version bietet jedoch kaum Details am Bogentor. Zusätzlich wurde auf das Stahlgitter verzichtet. Das augenscheinlich jedoch interessante hierbei ist die Hängebrücke, denn die wurde komplett gestrichen. Stattdessen wurde sie durch einen geschlossenen Korridor mit Dach ersetzt.

Wie reagieren Spieler auf den Fund? Die Fans auf Reddit sind überrascht, denn sie mussten erstmal einige Minuten die Bilder vergleichen, um zu realisieren, dass es sich hierbei um dieselben Locations handelt. Onemortal schreibt deshalb: “Es hat eine Minute gedauert, um zu realisieren, da es dieselbe Location ist.”

Andere wiederum wollten den Ersteller des Posts ermahnen, bitte die richtige Location für den Vergleich zu verwenden, bis sie festgestellt hatten, dass es sich hierbei tatsächlich um dieselbe Location handelt. So schreibt nolimits59: “Im Ernst dachte ich: „Alter, mach bitte wenigstens Fotos vom selben Ort.“ Ich dachte, dass es sich bei den ersten beiden und den letzten beiden um einen PS4/PS5-Vergleich handelte.”

Und obwohl die verschiedenen Versionen für Verwirrung sorgen, hat diese Designentscheidung einen triftigen Grund.

Warum gibt es so einen gravierenden Unterschied? Wer Hogwarts Legacy gezockt hat, weiß womöglich, wie performancefressend das Spiel sein kann. Während starke Gaming-PCs sowie auch die Next-Gens das gut wegstecken können, sieht es bei der Xbox One und PS4 anders aus.

Sie besitzen eine veraltete Hardware, können somit langsamer und schwerer Hogwarts Legacy verarbeiten.

Da jedoch das Spiel in einer offenen Welt spielt und viele Dinge in den Daten verarbeitet werden müssen, haben sich die Entwickler mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu entschieden, bestimmte Areale zu verbinden, um so die Ladezeit sowie auch die Last der Verarbeitung zu reduzieren. Das Resultat sind dann Locations, die anders aussehen, aber am selben Ort beheimatet sind.

Findet ihr den Vergleich auch krass oder wusstet ihr von den Änderungen schon Bescheid? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

