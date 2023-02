Kontroverses Hogwarts Legacy startet mit starken Bewertungen auf Metacritic – Das sagen die Tests

Hogwarts Legacy ist eines der am meisten diskutierten Spiele der letzten Jahre. Es wird begleitet von einer heftigen Kontroverse. Jetzt zum Release wurden die ersten Test-Reviews auf metacritic veröffentlicht. Wir von MeinMMO geben euch eine Übersicht:

Warum ist Hogwarts Legacy kontrovers?

Die Autorin der “Harry Potter”-Bücher J.K. Rowling hat sich seit 2019 immer wieder zum Thema Transgeschlechtlichkeit geäußert

Ihre Äußerungen werden seit Jahren als trans-feindlich gesehen, was die Autorin selbst abstreitet

J. K. Rowling ist zwar nicht an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert jedoch durch die Markenrechte und die Stärkung der Franchise. In welchem Umfang sie profitieret ist nicht bekannt

Es kommt zu Boykott-Aufrufen des Spiels, die der Ansicht sind, dass man die Autorin nicht finanziell durch Hogwarts Legacy unterstützen und Solidarität gegenüber der Trans-Community zeigen sollte

In den sozialen Netzwerken entbrannte eine Diskussion um Gronkh, nachdem dieser sagte J. K. Rowling sei ihm egal

Wenn ihr einen detaillierten Einblick in die Kontroverse rund um Hogwarts Legacy und den Boykott haben wollt, haben die Kollegen von GameStar die Thematik ausführlich zusammengefasst:

GameStar: Wieso wollen manche Hogwarts Legacy boykottieren? Wir fassen die Kontroverse zusammen

Erste Tests auf metacritic loben Spielwelt, kritisieren die Technik

Die ersten Gaming-Magazine haben ihre Tests zu Hogwarts Legacy veröffentlicht und sowohl für PC als auch für PS5 und Xbox Series gibt es einen ersten Metascore auf der Plattform metacritic. Der setzt sich aus den unterschiedlichen Bewertungen zusammen.

Die Tests bewerten nur das spielerische Erlebnis und sind nicht von der Kontroverse beeinflusst.

Wie sehen die ersten Tests aus? Hogwarts Legacy hat auf der PS5 einen Metascore von 85, auf dem PC von 82 und auf Xbox Series X von 89. Wir zeigen euch eine Auswahl verschiedener Bewertungen von bekannten Gaming-Magazinen:

GameStar 78 PC GamePro 87-92 PS5 Jeuxvideo.com 90 PS5, Xbox Series IGN 90 PS5, PC, Xbox Series PCGamesN 70 PC Dexerto 80 PS5 VGC 80 PS5 Game Rant 90 PS5 4Player.de 80 PS5 Eurogamer Germany 80 PC GamesRadar+ 70 PS5

Es gibt allerdings Magazine, die sich gegen eine Bewertung des Rollenspiels wegen der Kontroverse entschieden. Darunter etwa das kanadische Magazin TheGamer. Gegenüber Axios gab TheGamer das folgende Statement dazu ab.

Der Grund dafür ist nicht, dass es um Tantiemen oder finanzielle Unterstützung für J.K. Rowling geht, sondern weil wir der Meinung sind, dass die anhaltende Popularität von Harry Potter ihr nur eine größere Plattform verschafft und ihre Ansichten weiter legitimiert, die wir wiederum als schädlich für transsexuelle Menschen ansehen. Stacey Henley, Chefredakteurin TheGamer

Was sagen die Tester? Hogwarts Legacy wird von der Gaming-Presse vor allem für die detaillreiche Spielwelt gefeiert. Die Seite Video Games Chronicle (VGC) zieht das eindrucksvolle Fazit:

Hogwarts Legacy fängt die Magie der Welt von Harry Potter mit seiner wunderschönen offenen Welt, den sympathischen Charakteren und den spannenden Kämpfen auf brillante Weise ein. Obwohl die Open-World-Elemente des Spiels dafür sorgen, dass es sich veralteter anfühlt, als wir es uns gewünscht hätten, ist es ansonsten das Beste, was die Zaubererwelt in einem Videospiel je war. Jordan Middler via VGC.com

Auf der anderen Seite ist der größte spielerische Kritikpunkt, bei der PC-Version von Hogwarts Legacy, technische Problemen. So berichtet beispielsweise GameStar-Autorin Natalie Schermann von Performance-Einbrüchen und grafischen Bugs. Das Spiel verlor deshalb 10 Punkte in der Gesamtwertung.

Hier geht es zum Test der GameStar.

Gelobt wird das Spiel trotz technischer Probleme neben der Spielwelt vor allem für die abwechslungsreichen Kämpfe, die IGN-Autor Travis Northup als „herausfordernd“ beschreibt. Ihn habe das Spiel dutzende Stunden an den Controller gefesselt. Dabei habe die „glanzlose Haupstory“ und „geringe Vielfalt an Gegnern“ seine Begeisterung nicht getrübt:

Hogwarts Legacy ist in fast jeder Hinsicht das Harry Potter-Rollenspiel, das ich schon immer spielen wollte. Das Open-World-Abenteuer fängt all die Aufregung und das Wunder der Zaubererwelt mit seinen denkwürdigen neuen Charakteren, herausfordernden und nuancierten Kämpfen und einer wunderbar ausgeführten Hogwarts-Schüler-Fantasie ein, die mich für Dutzende von Stunden an meinen Controller gefesselt hat. Sicherlich gibt es technische Probleme, eine glanzlose Haupthandlung und eine geringe Vielfalt an Gegnern, aber selbst diese konnten den Zauber nicht annähernd brechen, der mich in seinen Bann gezogen hat. Travis Northup via IGN.com

Insgesamt sollen sich besonders „Harry Potter“-Fans in der Spielwelt von Hogwarts Legacy wohlfühlen. Auch GamePro-Autor Dennis Michel habe sich als Fan ein solches Spiel seit der PlayStation 1 gewünscht. Trotzdem kritisiert er die Story und die Dialoge des Titels: In seinem ausführlichen Testbericht schreibt er:

Als Harry Potter-Fan der ersten Stunde habe ich mit Hogwarts Legacy bislang das Spiel bekommen, das ich mir früher zu PS1-Zeiten immer gewünscht habe. Eine Spielwelt, die vor liebevollen Details nur so strotzt, in der unzählige Geheimnisse und kleine Knobeleien schlummern und das mich mitten in die zauberhafte Fantasiewelt der Bücher und Filme versetzt. […] Sah die Zauberei in Trailern noch recht dröge aus, machen die vielen möglichen Magie-Kombos mächtig Laune. Mein größter Kritikpunkt ist bislang die Hauptgeschichte.

Eine finale Bewertung zu Hogwarts Legacy hat Dennis Michel von der derzeit noch nicht abgegeben. Er schwankt aktuell zwischen 87 und 92.

Hier geht es zum Test von GamePro

Was ist Hogwarts Legacy? Hogwarts Legacy ist ein von dem US-amerikanischen Studio „Avalanche Software“ entwickeltes Rollenspiel im Universum von Harry Potter, das am 10. Februar für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5 und PC erscheint.

Als Spieler taucht ihr nicht nur in die Welt des popkulturell so beliebten „Harry Potter“-Franchises ein, sondern besucht als Schüler die Schule namensgebende Schule für Hexerei und Zauberei: Hogwarts.

Die Beliebtheit der Buchreihe ist wohl der Hauptgrund, weshalb Hogwarts Legacy einen Monat vor Release der Topseller auf Steam war.