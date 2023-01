Hogwarts Legacy wird ein großes Spiel im Universum von Harry Potter, doch der Release wird von der Kontroverse um Autorin J.K. Rowling begleitet. Trotz Kritik klettert das Spiel gerade in der Topseller-Liste von Steam nach oben.

Hogwarts Legacy wird ein Open-World-Rollenspiel des Entwicklers Avalanche Software. Es spielt in der Welt von Harry Potter, allerdings deutlich früher: Man übernimmt eine Figur im 19. Jahrhundert, wählt sein Haus, lernt Zauberei und kann Hogwarts frei erkunden. Dazu wird es eine neue Story geben.

So sieht es gerade auf Steam aus: Schaut man in die aktuelle, weltweite Topseller-Liste auf Steam, ist Hogwarts Legacy dort einer der absoluten Topseller (via Steam). Vor ihm stehen nur noch das Steam Deck, sowie CS:GO, Dota 2 und Apex Legends – das sind allerdings alles kostenlos herunterladbare Spiele, berichtet die Seite Forbes.

Hogwarts Legacy ist damit als kaufbares Spiel noch vor Call of Duty: Modern Warfare II und FIFA 23. Im Gegensatz zu diesen Spielen ist Hogwarts Legacy aber noch nicht mal erschienen: Es hat seinen Release erst am 10. Februar 2023, also in einem knappen Monat.

Zudem begleiteten die Kontroverse um J.K Rowling und Boykott-Aufrufe das Spiel. Auf diese gehen wir nun ausführlicher ein.

Worum geht es bei dem Boykott-Aufruf zu Hogwarts Legacy?

Anlass für die Boykott-Aufrufe ist unter anderem die Haltung von J.K. Rowling zum Thema “Transgender”, die einige als transfeindlich und diskriminierend ansehen. Bereits im Frühjahr 2021 kamen Boykott-Aufrufe zu Hogwarts Legacy auf.

Auch die Seite GameSpot setzte sich im März 2022 einem ausführlichen Artikel mit der Haltung Rowlings auseinander (via gamespot).

Rowlings Aussagen führten zu Boykott-Aufrufen. In der Folge entstand eine teilweise sehr aufgeladene Diskussion rund um Hogwarts Legacy. So stehen auf einer Seite die Boykott-Aufrufe, auf der anderen Seite Spieler, die sich in der Welt von Harry Potter ausleben möchten.

In einem FAQ meldeten sich auch die Entwickler unter anderem zur Rolle Rowlings im Zusammenhang mit dem Spiel (via hogwartslegacy.com):

J.K. Rowling ist nicht an der Entwicklung des Spiels beteiligt, aber als Schöpferin der Welt der Zauberei und eine der größten Geschichtenerzählerinnen der Welt ist ihr außergewöhnliches schriftstellerisches Werk die Grundlage für alle Projekte in der Wizarding World. Dies ist keine neue Geschichte von J.K. Rowling, aber wir haben bei allen Aspekten des Spiels eng mit ihrem Team zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass es den magischen Erfahrungen entspricht, die Fans erwarten.

Wir haben uns die Boykott-Aufrufe auf MeinMMO bereits hier genauer angeschaut: Eine deutsche Twitch-Streamerin ruft zum Boykott gegen Hogwarts Legacy auf.

