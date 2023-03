„Es gibt eine exklusive Mission von Hogwarts Legacy für die PS5. Sowas wollen wir nicht“, sagt Xbox-Chef Phil Spencer

Seit Monaten beschäftigt die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft die Gaming-Branche. Wettbewerbsbehörden auf der ganzen Welt beschäftigen sich mit dem Fall. Phil Spencer, der Chef von Xbox nutzte Hogwarts Legacy jetzt als Beispiel, um die PS5 zu kritisieren.

Was sagt Phil Spencer? Kurz bevor einige Aufsichtsbehörden einen Bericht zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vorstellen wollen, hat sich der Chef von Xbox zu dem Vorgang geäußert. Er spricht erneut über exklusive Inhalte, um die sich Xbox und PS5 seit Bekanntgabe des Übernahmeangebots streiten.

Als Beispiel dient ihm Hogwarts Legacy und eine Mission, die nur auf der Playstation verfügbar ist. Das RPG im Harry-Potter-Universum ist ein riesiger Erfolg, belegte zeitweise sogar die ersten 4 Plätze der Steamcharts.

Er kritisierte, dass Spieler auf unterschiedlichen Plattformen verschiedene Spielerfahrungen haben, obwohl sie dasselbe Game spielen würden. Spencer verspricht, dass dieselbe Version von Call of Duty auf allen Plattformen erscheinen soll. Er versucht damit, ein Argument von Sony zu entkräften, die genau das Gegenteil befürchten.

Wenn wir sagen, ein Spiel wird auf allen Plattformen erscheinen, dann meinen wir das auch. Nehmen wir Hogwarts Legacy als Beispiel. Ein tolles Game, was kürzlich veröffentlicht wurde. Dort gibt es eine Quest, die exklusiv auf der Playstation spielbar ist. Auf der Xbox ist diese Mission nicht verfügbar. Ich weiß, dass das Teil der Games-Industrie ist. Aber wir haben kein Interesse daran, Inhalte von Call of Duty so zu behandeln. Dasselbe Game soll in der gleichen Qualität auf allen Plattformen spielbar sein. So machen wir es beispielsweise auch bei Minecraft. Interview mit Phil Spencer, via YouTube

Auch bei Hogwarts Legacy gibt es exklusive Inhalte für die Playstation. Phil Spencer verspricht einen anderen Ansatz. Hier könnt ihr euch den Trailer zum Harry-Potter-Spiel ansehen:

Xbox wendet sich gegen exklusive Inhalte, um bei Behörden zu punkten

Alle sollen dieselbe Version spielen können: Spencer verspricht, dass Xbox mit künftigen Veröffentlichen wie bei Minecraft verfahren will. Der Klassiker spiele sich auf allen Plattformen gleich, dabei ist es egal, ob man am PC, vor der PS5, der Xbox oder der Switch sitzt.

Alle Spieler sollen eine großartige Erfahrung haben, ganz egal auf welcher Plattform sie Spiele spielen. Er merkt aber auch an, dass es bei seinen Überlegungen nur um die Basisversion von Spielen geht. Kosmetische Inhalte seien eine andere Sache.

Es bleibt abzuwarten, ob die Aussagen auch Sony überzeugen können. PS5-Spieler genießen bei CoD aktuell noch jede Menge exklusive Vorteile, wie zum Beispiel früheren Zugang zur Beta und verschiedene einzigartige kosmetische Items.

Worum geht es beim Streit zwischen Sony und Microsoft? Microsoft arbeitet an der Übernahme von Activision Blizzard. Der Konzern hinter Blockbustern wie World of Warcraft oder Call of Duty hat ein paar schwierige Jahre hinter sich. Bei Activision Blizzard reihten sich verschiedene Skandale aneinander, so standen sie unter anderem wegen Sexismus und dem Umgang mit Arbeitnehmerrechten in der Kritik.

Im Januar 2022 entschied sich das Management von Activision Blizzard deshalb dazu, einen Käufer für das Unternehmen zu suchen. Microsoft ist bereit 69 Milliarden US-Dollar für den Spiele-Konzern zu zahlen.

Sony ist gegen die Übernahme. Sie fürchten, dass Call of Duty künftig exklusiv auf der Xbox erscheinen könnte. Das Shooter-Franchise sei extrem wichtig für Konsolenverkäufe, argumentieren die Japaner. Sollte CoD in Zukunft nur für die Xbox veröffentlicht werden, hätte Sony erhebliche finanzielle Einbußen zu befürchten.

Xbox-Chef sagt das, was Fans von Call of Duty nach dem Activision-Deal hören wollen