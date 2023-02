Angela Merkel und Karl Lauterbach spielen dank KI in einem 2v1 gegen Otto Waalkes, wo die Beleidigungen fliegen

Obama, Trump und Biden spielen zusammen Overwatch, Minecraft und Co. Angela Merkel und Karl Lauterbach zerlegen Otto Waalkes in Counter-Strike. Nicht wirklich, aber eine KI lässt es genau so klingen. Aus den Projekten entstehen gerade dutzende Memes, die viral gehen und unterhalten – aber auch für Bedenken sorgen.

Was sind das für Clips? Auf TikTok, Twitter, YouTube und Co. gehen im Moment Videos viral, in denen der amtierende und die ehemaligen Präsidenten der USA und sogar deutsche Politiker miteinander zocken und dabei tiefe Rivalitäten ausleben. Sie klingen dabei real.

Dutzende dieser Clips sind mittlerweile im Umlauf und werden fleißig geteilt. Einige haben mehrere Millionen Views und Likes und es kommen immer mehr. Es gibt sogar teilweise Video-Serien, die aufeinander aufbauen.

Woher kommen die Videos? Keines der Viedeos ist tatsächlich echt, sie sind alle durch eine künstliche Intelligenz gemacht worden. Künstliche Intelligenz kann viel mehr, als nur schicke Kunstwerke zu erschaffen.

Die Technologie schreibt etwa echte Gespräche und Texte und wird nun dazu genutzt, Stimmen zu imitieren. Ein sehr realistisches Beispiel ist etwa Trump, der sich darüber aufregt, dass Biden in seinem Overwatch-Team ist oder Biden, der Trumps Haus in Minecraft sprengt, weil es wie das Weiße Haus aussieht. Selbst von deutschen Politikern und Promis sind Videos im Umlauf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

KI klingt exakt wie US-Präsidenten – Sorgt für Bedenken

Was ist das für eine KI? Es gibt mehrere Projekte, die aktuell ermöglichen, Stimmen zu imitieren. Eine von denen, die für die Erschaffung der entsprechenden Videos genutzt wurde, ist ElevenLabs.

Mit der KI lassen sich verschiedene Stimmen imitieren. Darunter sind prominente Stimmen wie die von Präsidenten oder Berühmtheiten wie Elon Musk und Ben Shapiro, die ebenfalls in Videos „auftreten“.

Wie einige Nutzer in den Kommentaren anmerken, klingen die Stimmen schon fast „zu real“. Das sei zwar erstaunlich, irgendwo aber auch beängstigend.

Das ist die Kontroverse: Die Erschaffer der Videos weisen allesamt daraufhin, dass ihre Werke lediglich der Belustigung dienen und niemanden beleidigen sollen. Allerdings gab es schon früher einen Aufschrei wegen dieser Technologie.

Synchronsprecher und Schauspieler etwa sehen ihre Arbeitsplätze bedroht, wenn alles plötzlich von Maschinen übernommen werden kann. Ein neues MMORPG will sogar richtige Gespräche nur per KI ermöglichen.

Bedenklich ist, dass ausgerechnet die Stimmen der mächtigsten Personen der Welt nachgeahmt werden können. Das macht es in Medien noch schwieriger zu filtern, was Fakt ist und was nicht.

Denken wir außerdem an Dinge wie Cybermobbing, können diese Technologien auch Privatpersonen schaden.

Entsprechende Filter nehmen schon jetzt Einfluss auf Millionen:

Neuer KI-Filter auf TikTok löst innere Krisen aus