Die gamescom 2022 war für mich viel besser, als vorher alle befürchtet haben

Aber das gilt nicht nur für die Internet-Berühmtheiten. Eine meiner liebsten viralen Geschichten der gamescom 2022 ist ein Bruder, der für seine Schwester einen Penis kauft und den Giga-Phallus lässig in den Hallen spazieren trägt. Das erinnert an eine legendäre Geschichte aus 2019, als Fortnite erklären musste, dass niemand vor ihren gamescom-Stand gekackt hat .

Egal ob Journalistinnen, Streamer, PR-Agenten oder Besucher oder Entwicklerinnen. Alle sind ausgesprochen ausgelassen. Das macht alles nahbar, was sich in der Pandemie zwar befremdlich anfühlt, aber schön.

Aber alle nehmen sich die Zeit für Gespräche. Ja, es gibt sogar ein ausgesprochen hohes Bedürfnis sich von Angesicht zu Angesicht in die Augen zu blicken und gemeinsam etwas zu fühlen, was uns alle dort verbindet: eine unbändige Leidenschaft zu Spielen.

Aber hey, immerhin ist es die erste gamescom, die seit Jahren wieder physisch stattfindet. Das zählt was. Die Neugier packt mich doch und wir fahren mit einem winzigen Team in die brüllende Hitze nach Köln.

Die bekannten Größen der Industrie sagen alle reiheinweise ab: Kein Activision, Nintendo, EA, CD Projekt oder Sony. Große Spiele, auf die alle brennend warten? Nichts. Durch die Pandemie gibt es in der Produktion so viel Verzögerung, dass es jetzt nichts zu zeigen gibt. Das gilt ganz besonders für den Multiplayer- und MMO-Bereich, also für uns hier auf MeinMMO.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski zieht ein Fazit zu einer ganz besonderen gamescom . Die erste in Köln nach 2 Jahren Pausen in einer der seltsamsten Zeiten, die wir kollektiv gerade erleben.

