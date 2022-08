Ein großes, neues MMO eröffnete die gamescom 2022 – Aber hol’s der Fuchs, damit kann doch keiner was anfangen

Auf der gamescom wurde 2022 ein Trailer zu Everywhere gezeigt, einem neuen ambitionierten MMO vom ehemaligen Grand-Thef-Auto-Mann Leslie Benzies. Das Game soll seit 5 Jahren in Entwicklung und extrem ambitioniert und mutig sein. Es hieß im Vorfeld: Everywhere solle eine Art „Real Life Ready Player One“ sein. Aber MeinMMO-Autor Schuhmann sagt: Mit dem Trailer und den Infos kann doch wirklich keiner was anfangen.

Was wusste man vorher von dem Spiel?

Man wusste, dass ein sehr wichtiger Entwickler von GTA Online 42 Millionen US-Dollar gesammelt hat und ein „Open-World“-Spiel namens Everywhere entwickelt. Dazu hatte er die Firma „Build a Rocket Boy Games“ gegründet, offenbar eine Anspielung auf einen Song der Gruppe „Elbow“.

Diese neue Firma hatte einige wichtige Mitarbeiter von GTA 5 verpflichtet und beschäftigt insgesamt 130 Angestellt

Das Spiel sollte ein „massives Open-World-Spiel“ werden, dass Spielern maximale Freiheit bietet, viele Modi und Stile vertritt. Die Entwickler sagten, sie wollten „nicht nur ihre Geschichte“ erzählen, sondern Spieler sollten in Everywehre ihre Identität ausleben können

Im Mai 2022 hieß es dann: Das Spiel solle ein „Real Life“-Ready-Player-One mit Multiplayer werden. Spieler sollten eigene Welten in einer virtuellen Sandbox entwickeln können. Es gäbe „tiefe soziale Integration.“

Everywhere eröffnet mit Trailer die gamescom 2022

Was zeigt uns jetzt der Trailer? Everywhere hatte die Ehre, die gamescom 2022 zu eröffnen. Das Spiel hatte den 1. Trailer-Platz. Wer die Shows von Geoff Keighley kennt, der weiß: Solche Plätze sind begehrt, man bekommt nur wenig Zeit und muss diese kurze Zeit im Rampenlicht optimal ausnutzen, um einem Millionenpublikum sein Spiel optimal zu präsentieren.

Doch im Trailer zu Everywhere redete eine Vielzahl von Entwicklern relativ blumiges Zeug, das darauf hinauslief, dass sie ein unfassbar ambitioniertes Spiel machen, das Spielern die maximale Freiheit gibt. Man arbeite schon 5 Jahre am Spiel, brauche aber noch etwas länger. Es sei was ganz Eigenes, unfassbar toll.

Mit keiner Silbe wurde erwähnt, was für ein Genre das überhaupt hat, an welchen Vorbildern man sich orientiert, welche Spieler man erreichen will. Harte Fakten: Ein Release-Datum, für welche Plattformen man kommen möchte, wie man das Spiel mal weiterentwickeln oder monetarisieren wird – dafür war kein Platz im Talk der Entwickler …

Es soll einfach „Everyhwere“ sein, einfach irgendwie alles.

Wobei ich anmerken möchte, dass „Everywhere“ wie der Name eines Produkts klingt, mit dem der Joker die Herrschaft in Gotham an sich reißen will oder wie etwas, dessen Start James Bond in letzter Sekunde verhindern muss.

Er ist der Kopf hinter dem Spiel.

Nach 100 Sekunden sah man dann wirr zusammengeschnittene Landschaftbilder, mit Figuren, die einfach da sind, oder irgendwas fahren, aber keiner erkennbaren Handlung folgen. Die Grafik sah nach einem Comic-Spiel wie Fortnite aus.

In den letzten 15 Sekunden des Trailers sah der Zuschauer dann ähnlich wild zusammengeschnittene Bilder mit einem offenbar anderen Grafikstil und dann war der Trailer zu Ende.

Hier ist zumindest der Gameplay-Teil des Trailers zu sehen, ohne die Ansprachen vorher:

Spieler vermuten sofort: Da sind doch sicher NFTs drin! Passt lieber auf

Was war die erste Reaktion? Der Trailer und die Job-Ausschreibungen auf der Seite lösten bei Gamern sofort alle Alarmreflexe aus. Denn die Kombination:

ambitioniertes Gerede

nicht vorhandenes Gameplay

verbinden Spieler heute immer mit „NFT“/“Blockchain“-Modellen und die genießen gar keinen guten Ruf.

Daher kam rasch der Verdacht auf, das neue Spiel „Everywhere“ setze auf Blockchain/NFT.

Die Entwickler wollten das weder bestätigen, noch dementierten, sondern sagten, man halte sich alle Techniken offen (via ign).

Das Spiel werde aber „auf der Unreal Engine 5 entwicklet, nicht auf der Blockchain.“

NFT ist der neue Trend im Gaming, Firmen sind Milliarden $ wert – Aber warum?

„Wir machen ein gutes Spiel, versprechen wir“

Wie kommt der Trailer an? Nicht sonderlich gut (via youtube).

Das einzige, was in den Kommentaren für das Spiel spricht, scheint der Ruf von Leslie Benzies zu sein, der einige Vorschuss-Lorbeeren kassiert

Aber die Grafik in weiten Teilen des Trailers, die viele an Apex oder Fortnite erinnert wird kritisiert – dass es in den letzten Sekunden einen anderen Stil gibt, sorgt eher für Verwirrung

Und der Mangel an Informationen im Trailers wirkt auf manche geradezu lächerlich:

Ein Nutzer sagt: „Wir machen ein gutes Spiel, versprechen wir.“

Ein anderer Nutzer sagt: „Sieht toll aus. Aber was für ein Genre ist das überhaupt? Sandbox?“

Ein dritter sagt: „Schon wieder eine Gaming-Firma, die nichts auf den Tisch legt. Solange ihr uns kein Gameplay schickt, sagt uns wenigstens die ungefähre Richtung, wie das Spiel am Ende aussehen soll. Diese ganzen Statements sind doch nichts als Lügen.“

Wenn das die Zukunft der MMOs oder sogar wirklich „Ready Player One“ sein soll, dann ist das jedenfalls jetzt noch nicht zu erkennen.

