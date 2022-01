Chef von Anthem sagt: „BioWare-Magie ist Bullshit“ und „furchtbare Art, zu arbeiten“

Der Entwickler Mark Darrah war über Jahre bei BioWare tätig. Als der große MMO-Shooter Anthem in der Entwicklung kriselte, kam er dazu und übernahm die Leitung als „Executive Producer“. Heute sagt er: Die Idee, es gäbe eine spezielle Magie bei BioWare, die alles noch zum Besseren wendet, sei Bullshit.

Was versteht man unter „BioWare-Magie?“ In einem großen Insider-Report von Kotaku zum Niedergang von Anthem, wird der Begriff „BioWare Magic“ beschrieben (via Kotaku).

„Im Studio gibt es den Begriff „BioWare Magic“: Es ist der Glaube, dass egal, wie hart die Entwicklung eines Spiels ist, in den letzten Monaten schon alles zusammenkommt. Das Spiel wird immer zu etwas Vollständigem verschmelzen. Das ist bei der Mass Effect-Triologie passiert, bei Dragon Age: Origins, und bei Inquisition. Erfahrene BioWare-Entwickler vergleichen das mit einem Hockey-Schläger, es ist eine Weile flach und dann geht es plötzlich nach oben. Sogar wenn ein Projekt wie ein kompletter Fehlschlag aussieht, gibt es den Glauben, dass wenn man hart genug arbeitet – und den schweren Crunch mitmacht – am Ende alles zusammen kommt.“ Kotaku

Hat das bei Anthem funktioniert? Wie man heute weiß, lief die Entwicklung von Anthem katastrophal. Das Spiel wurde zwar zum Ende irgendwie fertig, da war das Studio aber komplett ausgebrannt. Es tauchten dann in den Systemen und im Endgame des Shooters große Schwierigkeiten auf, doch die Weiterentwicklung des Shooters brach völlig zusammen.

Man unternahm bei EA noch einen halbherzigen Versuch, das Spiel zu retten, aber letztlich stellte man die Arbeit an Anthem im Februar 2021 endgültig ein.

Bei Anthem hat die BioWare-Magie also nicht funktioniert.

Anthem ist tot – Das kurze Leben und lange Sterben von EAs „nächstem großen Ding“

Das ist keine Magie, das ist eine furchtbare Art zu arbeiten

Das sagt der Chef von Anthem jetzt: In einem Video spricht der ehemalige Kopf des Spiels, Mark Darrah, jetzt über die BioWare-Magie und den legendären Hockey-Schläger. Er sagt:

Jedes Mal, wenn wer „BioWare“-Magic sage, sei das für ihn so, als jage man ihm eine Nadel ins Hirn

Er dachte, dass der Begriff eigentlich schon länger ausgerottet ist, aber bei der Entwicklung von Anthem habe ihn wenigstens eine Person genutzt

der Glaube, die Entwicklung eines Spiels werde sehr spät im Prozess durch „BioWare Magic“ plötzlich extrem beschleunigt, sei „furchtbar“ – denn man wisse gar nicht, wann dieser Punkt erreicht sie, an dem alles magisch passiere

„Was ist BioWare-Magic? BioWare-Magic ist eine beschissene Arbeitsweise. Es bedeutet, einen Namen auf etwas zu werfen, das soviel heißt wie: „Mach dir keine Sorgen. Raste nicht aus. Wir wissen, dass an einem späteren Tag alles schnell passieren wird und alles klappt. Aber die Wahrheit ist: Bei diesem „Es wird schon klappen“ – so entsteht Crunch und so entstehen Spiele, die man verschieben muss.“ Mark Darrah

Am Ende sagt Darrah klar: „BioWare Magic ist Bullshit.“

Darrah sagt, es sei jetzt nicht so, als wolle er auf BioWare rumhacken. Es würde in vielen Studios so gearbeitet werden, auch bei CD Projekt (Cyberpunk 2077).

Die Leute sollten auf jeden Fall aufhören, dieses Konzept „BioWare Magic“ zu nennen, das sei keine Magie, sondern einfach eine schlechte Arbeitsweise.

Mit dem Ende von Anthem und der Krise der Loot-Shooter haben wir uns auf MeinMMO erst vor Kurzem ausführlich beschäftigt:

Die große Krise der Loot-Shooter – Was ist mit Destiny, The Division und Anthem passiert?